Ianis Hagi, euforic că soția sa adusese pe lume primul lor copil, nici nu a apucat să părăsească bine spitalul că a și fost oprit în trafic de polițiști. Află ce a fost tras pe dreapta celebrul fotbalist.
În familia Hagi este mare sărbătoare. Soția lui Ianis, Elena, a adus pe lume pe primul copil al cuplului și totodată, primul nepot al celebrului fotbalist Gheorghe Hagi. Bucuros până peste poate, Ianis nu se aștepat nicio clipă ca imediat după ce a părăsit spitalul, să fie oprit de polițiști.
Întregul moment a fost surprins de paparazzi. Așa cum era de așteptat, Ianis și-a păstrat calmul și a respectat indicațiile polițiștilor care l-au oprit pentru un control de rutină. Cum toate actele au fost în regulă, iar tânărul a respectat toate regulile din trafic, inclusiv purtarea centurii, sportivul a fost rapid lăsat să plece de către oamenii legii. Responsabil, Ianis își așază documentele și nu mai pierde timpul, relatează Spynews.
În urmă cu două zile, Ianis Hagi și Elena au devenit oficial părinții. Soția fotbalistului a adus pe lu,e un băiețel, al cărui nume nu a fost încă comunicat de cei doi parteneri.
În marea lor zi, Ianis a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni maro. Deși soția lui abia născuse, iar cel mai probabil, fotbalistul era încercat de o sumedie de emoții, acesta nu a refuzat să facă o poză cu o susținătoare de-ale lui. Abia după ce i-a îndeplinit dorința acesteia de a face o fotografie, tânărul s-a urcat în mașină și a plecat de la spital.