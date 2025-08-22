B1 Inregistrari!
Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat

Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat

22 aug. 2025, 19:19
Ianis Hagi, euforic că soția sa adusese pe lume primul lor copil, nici nu a apucat să părăsească bine spitalul că a și fost oprit în trafic de polițiști. Află ce a fost tras pe dreapta celebrul fotbalist.

Cuprins:

  1. De ce a fost Ianis Hagi oprit de polițiști în trafic
  2. Ce a făcut Ianis Hagi la ieșirea din spitalul unde a născut Elena

De ce a fost Ianis Hagi oprit de polițiști în trafic

În familia Hagi este mare sărbătoare. Soția lui Ianis, Elena, a adus pe lume pe primul copil al cuplului și totodată, primul nepot al celebrului fotbalist Gheorghe Hagi. Bucuros până peste poate, Ianis nu se aștepat nicio clipă ca imediat după ce a părăsit spitalul, să fie oprit de polițiști.

Întregul moment a fost surprins de paparazzi. Așa cum era de așteptat, Ianis și-a păstrat calmul și a respectat indicațiile polițiștilor care l-au oprit pentru un control de rutină. Cum toate actele au fost în regulă, iar tânărul a respectat toate regulile din trafic, inclusiv purtarea centurii, sportivul a fost rapid lăsat să plece de către oamenii legii. Responsabil, Ianis își așază documentele și nu mai pierde timpul, relatează Spynews.

Ce a făcut Ianis Hagi la ieșirea din spitalul unde a născut Elena

În urmă cu două zile, Ianis Hagi și Elena au devenit oficial părinții. Soția fotbalistului a adus pe lu,e un băiețel, al cărui nume nu a fost încă comunicat de cei doi parteneri.

În marea lor zi, Ianis a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni maro. Deși soția lui abia născuse, iar cel mai probabil, fotbalistul era încercat de o sumedie de emoții, acesta nu a refuzat să facă o poză cu o susținătoare de-ale lui. Abia după ce i-a îndeplinit dorința acesteia de a face o fotografie, tânărul s-a urcat în mașină și a plecat de la spital.

