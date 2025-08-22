Ianis Hagi, euforic că soția sa adusese pe lume primul lor copil, nici nu a apucat să părăsească bine spitalul că a și fost oprit în trafic de polițiști. Află ce a fost tras pe dreapta celebrul fotbalist.

Cuprins:

De ce a fost Ianis Hagi oprit de polițiști în trafic Ce a făcut Ianis Hagi la ieșirea din spitalul unde a născut Elena

De ce a fost Ianis Hagi oprit de polițiști în trafic

În familia Hagi este mare sărbătoare. Soția lui Ianis, Elena, a adus pe lume pe primul copil al cuplului și totodată, primul nepot al celebrului fotbalist . Bucuros până peste poate, Ianis nu se aștepat nicio clipă ca imediat după ce a părăsit spitalul, să fie oprit de polițiști.

Întregul moment a fost surprins de paparazzi. Așa cum era de așteptat, Ianis și-a păstrat calmul și a respectat indicațiile polițiștilor care l-au oprit pentru un control de rutină. Cum toate actele au fost în regulă, iar tânărul a respectat toate regulile din trafic, inclusiv purtarea centurii, sportivul a fost rapid lăsat să plece de către oamenii legii. Responsabil, Ianis își așază documentele și nu mai pierde timpul, relatează .

Ce a făcut Ianis Hagi la ieșirea din spitalul unde a născut Elena

În urmă cu două zile, Ianis Hagi și Elena au devenit oficial părinții. Soția fotbalistului a adus pe lu,e un băiețel, al cărui nume nu a fost încă comunicat de cei doi parteneri.

În marea lor zi, Ianis a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni maro. Deși soția lui abia născuse, iar cel mai probabil, fotbalistul era încercat de o sumedie de emoții, acesta nu a refuzat să facă o poză cu o susținătoare de-ale lui. Abia după ce i-a îndeplinit dorința acesteia de a face o fotografie, tânărul s-a urcat în mașină și a plecat de la .