Elon Musk și Angelina Jolie pregătesc o petrecere de Halloween la Castelul Bran

Cei mai bogați oameni ai planetei ar urma să petreacă seara de Halloween în România. Cap de afiș ar fi chiar Elon Musk și Angelina Jolie, potrivit Fondatorul Tesla și actrița ar fi închiriat castelul Bran, casa contelui Dracula. La petrecere ar putea fi prezent și magnatul american Peter Thiel, care s-ar afla deja la București, împreună cu partenerul său, Matt Danzeisen.

Printre participanți s-ar mai afla Serghey Brin (fondator Google), Luke Nosek (co-fondator PayPal), Steve Jurvetson (fondatorul Hotmail și actual membru al Consiliului de Administrație al Space X), Larry Page (co-fondator Google), dar și o serie de celebrități din lumea artistică, scrie sursa citată.

Elon Musk a devenit viral în mediul online după ce a afirmat că este „un vampir de 3000 de ani”, scrie De asemenea, un utilizator de Twitter, adept al teoriilor conspiționiste afirmă că Musk ar fi un „călător în timp”, după ce a distribuit o fotografie a pilotului de luptă canadian Raymond Collishaw, care s-a născut în 1893 și semăna izbitor cu Elon Musk.

