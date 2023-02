Emily Burghelea, despre afecțiunea bizară cu care se confruntă: „Deja a început să se activeze”. Ce le-a povestit influencerița fanilor ei

Ultimele zile au fost un adevărat carusel emoțional pentru Emily Burghelea. Aceasta a devenit mămică pentru a doua oară și este în culme fericirii.

Însă, bucuria a fost repede spulberată de unele probleme de sănătate cu care tânăra s-a confruntat. Deși problemele au trecut, Emily Burghelea a mărturisit că se confruntă acum cu o altă afecțiune.

Emily Burghelea se confruntă cu alergie la frig

Emily Burghelea s-a confruntat cu ceea ce se numește febra laptelui și a avut de suportat dureri mari. Pe lângă asta, medicii cu greu i-au pus diagnosticul și a trebuit să facă . Totul a trecut acum, însă Emily a dezvăluit că se confruntă cu o altă afecțiune.

Astfel, se pare că Emily Burghelea este alergică la frig. Mulți nu au auzit despre această afecțiune, însă lui Emily Burghelea îi face zilele dificile. Acesta iubește sporturile de iarnă și muntele, însă alergia pe care o are o ține departe de lucrurile care îi plac atât de mult.

„Este incredibil. Doar ce am ieșit afară. Cred că am stat afară 5 minute și uite, deja a început să se activeze alergia pe care o am la frig. Vă vine să credeți? Am alergie la frig și este groaznic pentru că mie îmi place la nebunie la munte, schiez de când aveam 3 ani și deși sunt de la Constanța și ar fi trebuit înainte să știu să schiez, să știu să înot. Nu. Ai mei m-au adus la munte și m-au pus sa schiez de la 3 ani și îmi place foarte tare, dar nu prea mă înțeleg deloc cu frigul. Mai are cineva chestia asta?”, le-a povestit Emily Burghelea fanilor din mediul online, potrivit .

„A doua sarcină a fost mai ușoară”

De curând, Emily Burghelea a adus pe lume cel de-al doilea copil. Aceasta este acum mamă și de băiețel și este în culmea fericirii. Nașterea a fost mult mai ușoară față de prima, iar momentul în care tânăra și-a strâns bebelușul în brațe pentru prima oară a fost magic.

„A doua naștere a fost mult mai ușoară comparativ cu prima. Pe Amedea, de exemplu, am născut-o după un travaliu de 24 de ore. În schimb, pe băiețelul nostru l-am adus pe lume muuult mai repede. Nici nu am avut timp să mă dezmeticesc!

Imediat după ce l-am născut pe bebe, l-am ținut la piept, skin to skin. Simțeam că plutesc! A fost fabulos. S-a uitat la mine, l-am pus la piept și a început să pape. Am simțit că în jur. Am simțit că sunt doar eu, bebe și Andrei în sala de nașteri. A fost un sentiment uluitor”, a spus Emily Burghelea.