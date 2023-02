Emily Burghelea a aflat cu ce probleme de sănătate se confruntă, după ce a primit cinci diagnostice în doar câteva zile: „Era sa fiu operată”

Ultimele zile au fost foarte dificile pentru Emily Burghelea. Deși blondina de abia aștepta să își țină cel de-al doilea copil în brațe, nu s-a putut bucura prea mult de acest moment.

Timp de mai multe zile, tânăra mămică a stat mai mult în spital, pe mâna medicilor, din partea cărora nu a primit vești foarte bune.

Emily Burghelea a primit cinci diagnostice în doar câteva zile

Emily Burghelea a primit în utimele zile, cinci diagnostice diferite. La un moment dat medicii au vorbit chiar și de o posibilă operație de apendicita care . În cele din urmă, de la spitalul privat la care a decis să se trateze inițial, blondina a ajuns la un spital de stat.

După o noapte petrecută și acolo, în final, conform spuselor lui Andrei, iubitul vedetei, tânăra a aflat care este, de fapt, problema ei de sănătate.

„Normal că ne-au lăsat acasă cu diagnostic: evaluare generală.

Deși pe ea o durea și mai tare, am ajuns acasă și a făcut 39,4 și după paracetamol, o oră, i-a scăzut doar la 38,9. Mergem acum de la spital privat la spital de stat… Măcar a reușit să-l alăpteze pe bebe și să-i facă o rezervă de lapte… În sfârșit, un diagnostic, care este și logic și pentru care avem și tratament… E obosită mititica, a stat toată noaptea la spital”,a scris iubitul lui Emily, pe Instagram, potrivit .

În final, tânăra mămică a primit un diagnostic final și un tratament corespunzător

Bucuroasă, dar vizibil afectată și obosită, Emily Burghelea le-a transmis fanilor săi că este recunoscătoare și fericită că, în sfârșit, a aflat cu ce problemă se confruntă.

„Totul a plecat de la o durere acută în zona apendicelui. Vă dați seama că dacă era apendicită era grav, mai ales că aveam dureri foarte mari. Am ajuns la maternitate, unde am născut, mi-au făcut un control, mi-au zis că totul e în regulă, , mi-au pregătit sala să mă opreze de apendicită. La al doilea CT, mi-au zis că nu functionează un rinichi. Era sa fiu operată de apendicită, iar doctorii se contraziceau. După ce s-au uitat pe analize… mi-au spus că uterul e mai mare după naștere, nu aveam nimic greu de diagnosticat. În al 12-lea ceas, am și un tratament”, a spus și vedeta, pe Instagram.