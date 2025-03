Emily Burghelea, la spital: „Mă frământă o grămadă de gânduri”. Ce a pățit viitoarea mămică

a ajuns de urgență la , după ce a început să aibă abdominale și sângerări, scrie .

Ce s-a întâmplat

Însărcinată pentru a treia oara, Emily Burghelea a ajuns la spital, speriată că s-ar putea întâmpla ceva cu copilul. Ea a început să aibă dureri abdominale și sângerări, duminică.

„M-am și dus la urgență cu Andrei, pentru că sunt obișnuită cu genul ăsta de situație. La Amedea și Damian nu am avut genul ăsta de probleme, dar am întâmpinat niște sângerări, scurgeri, m-am speriat groaznic, combinat cu niște dureri de burtă. Slavă Domnului, am înțeles că totul e bine, e relativ ok, 2 din 3 femei se confruntă cu situații de genul ăsta la începutul sarcinii. Din câte am înțeles, o parte din placentă este puțin desprinsă și am nevoi de progesteron să-mi treacă și să stau efectiv în pat câteva zile, dar mă frământă o grămadă de gânduri”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea a aflat că este însărcinată în timpul unei vacanțe în Asia.

„Am aflat in Hong Kong! După 2 teste negative de sarcină facute in Boracay, cel de-al treilea, făcut in Hong Kong, a iesit POZITIV! Simţeam. Amedeea şi Damian au presimţit, iar eu am visat că alăptam! Apoi am simţit primele greţuri, deja am experienţă. Chiar dacă mai ieşea un test negativ, ştiam sigur că este o eroare, doar că atunci era prea mic bebe ca să iasă pozitiv”, a spus ea, în cadrul unui interviu.