Lidia Buble, probleme serioase de sănătate: „Mi-a spus că dacă durerile persistă, trebuie să …”

a mărturisit că, în ultimul timp, a stat numai prin spitale din cauză că se confruntă cu fel și fel de de sănătate.

Celebra cântăreață a dezvăluit că pe lângă toate aceste probleme, a avut parte și de un incident.

Recent, Lidia a ridicat două valize foarte grele, iar la scurt timp a observat că are o durere de spate greu de suportat. Astfel că a ajuns la medic, iar acum trebuie să urmeze un tratament.

„Mi-a spus că dacă durerile persistă, trebuie să fac un RMN după 7 zile”

Medicul i-a recomandat cântăreței mai multe medicamente. Însă, dacă durerea nu va trece în 7 zile, va trebui să facă un RMN (Rezonanță magnetică nucleară) pentru a vedea care este, de fapt, problema.

„Mi-am dat seama că degeaba sunt tânără și am vârsta pe care o am, că mă dor toate, zici că am… 100 de ani. Nu știu ce am făcut la spate, dar m-am dus de dimineață la doctor, mi-a dat niște medicamente antiinflamatoare și de durere. Mi-a spus că dacă durerile persistă, trebuie să fac un RMN după 7 zile”, a povestit Lidia Buble pe Instagram, potrivit .

Lidia a mai povestit următorilor de pe Instagram că de câte ori își propune să meargă la sală, apare câte ceva.

„De câte ori îmi propun să încep sala, apare câte ceva… zici că nu-i dat să fac sală, dar nu mă las… Nu mă las, că mi-am programat de mâine”, a mai mărtisit cunoscuta artistă.