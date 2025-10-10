B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 10:39
Sursa foto: Instagram/ MasterChef Romania
Cuprins
  1. „M-a dezamăgit total…”
  2. „Nu, așa nu!”

Chef Nicolaie Tomescu a criticat emisiunea „MasterChef”. Acesta nu apreciază modul în care sunt jurizați concurenții și compară totul cu un „stand-up comedy prost regizat”.

„M-a dezamăgit total…”

„Seara asta «Masterchef» m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat!”, a declarat Tomescu, în mediul online, conform Click.

„Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști. Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”, a adăugat.

„Nu, așa nu!”

Ulterior, bucătarul a venit cu o completare, după ce a văzut anumite comentarii: „Ahhhh, stați că asta m-a scos din minți… înainte de toate văd tot mai multe «duamne» că sunt de acord cu agresivitatea verbală și jignirile și apoi te miri de ce suntem o țară cu copii și femei maltratate din toate punctele de vedere de consorții lor!”.

„Acești concurenți au fost selectați tot de acești jurați care acum au ajuns să se întoarcă împotriva lor cu niște atitudini greu de acceptat! Tu, ca jurat, să nu cunoști toate tipurile de pește care au fost prezentate și te aștepți ca acei concurenți fără studii de specialitate să îți gătească la superlativ?! De unde știi tu ca jurat cum trebuia să fie, dacă tu nici nu știi ce e în farfurie, subiectivitatea bate obiectivitatea în acest concurs care a luat o turnură neașteptat de jalnică”, a mai spus Tomescu.

El consideră că „jignirile și agresivitatea verbală au luat locul unor acțiuni educative și de bun simț”. „Să mai spun și de faptul că se face rating pe spatele concurenților prezentându-le familiile în diferite ipostaze de boală, relații familiale, ș.a.m.d?”, a adăugat.

„Nu, așa nu! Sub nici o formă acest comportament nu ar trebui tolerat și CNA ar trebui să se autosesizeze privind încălcarea demnității omului, al lipsei de respect dar și al atitudinii ordinare!”, a încheiat.

