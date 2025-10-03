Noul sezon „Asia Express” este marcat de tensiuni. După ce Calinca și Calina au pornit un conflict cu membrii staff-ului, acuzându-i de un tratament inuman, a venit rândul altei concurente să ia oameni în vizor. Anda Adam nu contește cu atacurile la adresa concurentelor Mara Bănică și Raluca Bădulescu.

Ce a spus Anda Adam despre Mara Bănică și Raluca Bădulescu

Spiritele s-au încins în timpul filmărilor pentru „ ”, dar tensiunile dintre Anda Adam, Mara Bănică și Raluca Bădulescu au continuat și după terminarea lor.

După ce a făcut o postare pe , Anda Adam a primit numeroase comentarii de încurajare, dar și mesaje în care oamenii își exprimau dezaprobul față de comportamentul cântăreței din emisiune. Artista nu se lasă călcată în picioare și răspunde celor care o critică sau chiar jignesc.

Unul dintre comentariile negative pe care le-a primit Anda Adam a fost și: „Nu trebuia să ai nici măcar cel mai mic drept să intri în această competiție”. Cântăreața a profitat de ocazie pentru a lansa un nou atac la adresa colegele sale de competiție: Mara Bănică și Raluca Bădulescu.

„Eu? Poate Raluca și Mara. Confunzi oamenii”, a răspuns Anda Adam.

Însă, și această reacție a cântăreței a fost taxată de internauți. O persoană i-a atras atenția Andei Adam că astfel de remarci sunt nepotrivite, indiferent de cât de mare ar fi antipatia dintre cele trei femei.

„Nu îți fac cinste remarcile astea… că e o antipatie e evident, dar să tot repeți și să arăți chestia asta nu te onorează”, a spus o internaută.

Ce acuzații i-a adus Anda Adam Marei Bănică

După ce, în cadrul unui interviu, Mara Bănică a spus că Anda Adam a fost concurenta al cărei comportament a surprins-o în mod neplăcut în competiție, cântăreața a pornit un atac asupra jurnalistei.

Anda Adam o acuză pe Mara Bănică că este o persoană falsă, a cărei atitudine se schimbă în funcție de dacă este sau nu filmată.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știut foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe. Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CanCan.

Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe REC. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus Anda Adam în mediul online.