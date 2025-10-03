B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu

Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu

B1.ro
03 oct. 2025, 22:07
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube

Noul sezon „Asia Express” este marcat de tensiuni. După ce Calinca și Calina au pornit un conflict cu membrii staff-ului, acuzându-i de un tratament inuman, a venit rândul altei concurente să ia oameni în vizor. Anda Adam nu contește cu atacurile la adresa concurentelor Mara Bănică și Raluca Bădulescu.

Ce a spus Anda Adam despre Mara Bănică și Raluca Bădulescu

Spiritele s-au încins în timpul filmărilor pentru „Asia Express”, dar tensiunile dintre Anda Adam, Mara Bănică și Raluca Bădulescu au continuat și după terminarea lor.

După ce a făcut o postare pe Facebook, Anda Adam a primit numeroase comentarii de încurajare, dar și mesaje în care oamenii își exprimau dezaprobul față de comportamentul cântăreței din emisiune. Artista nu se lasă călcată în picioare și răspunde celor care o critică sau chiar jignesc.

Unul dintre comentariile negative pe care le-a primit Anda Adam a fost și: „Nu trebuia să ai nici măcar cel mai mic drept să intri în această competiție”. Cântăreața a profitat de ocazie pentru a lansa un nou atac la adresa colegele sale de competiție: Mara Bănică și Raluca Bădulescu.

„Eu? Poate Raluca și Mara. Confunzi oamenii”, a răspuns Anda Adam.

Însă, și această reacție a cântăreței a fost taxată de internauți. O persoană i-a atras atenția Andei Adam că astfel de remarci sunt nepotrivite, indiferent de cât de mare ar fi antipatia dintre cele trei femei.

„Nu îți fac cinste remarcile astea… că e o antipatie e evident, dar să tot repeți și să arăți chestia asta nu te onorează”, a spus o internaută.

Ce acuzații i-a adus Anda Adam Marei Bănică

După ce, în cadrul unui interviu, Mara Bănică a spus că Anda Adam a fost concurenta al cărei comportament a surprins-o în mod neplăcut în competiție, cântăreața a pornit un atac asupra jurnalistei.

Anda Adam o acuză pe Mara Bănică că este o persoană falsă, a cărei atitudine se schimbă în funcție de dacă este sau nu filmată.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știut foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe. Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CanCan.

Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe REC. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus Anda Adam în mediul online.

Tags:
Citește și...
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Monden
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Monden
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Monden
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Monden
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Monden
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
Monden
Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Monden
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Monden
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Monden
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Monden
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Ultima oră
23:01 - Ploaia a provocat haos în București. Inundații pe mai multe bulevarde importante din Capitală.
22:39 - Tunisian condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj prin care îl critica pe președinte
22:19 - David Popovici, dezvăluiri despre cea mai mare dilemă: „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an plin de terapie”
22:15 - Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
22:01 - ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
21:39 - Nicuşor Dan, la Romanian Creative Week. Președintele susține importanța industriilor creative
21:31 - Dezactivează această setare pe WhatsApp. Telefonul tău poate fi atacat de hackeri chiar și când îl ții în buzunar
21:22 - Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
21:19 - Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
21:01 - Trump vrea propriul război în Caraibe. Armata americană ar putea ocupa porturi și aeroporturi în Venezuela