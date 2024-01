Emma de la Zu și Tavi Colen s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol cei doi: „Dragostea vine, pleacă, vine, pleacă”

Emma Ștefan și Tavi Colen formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, chiar dacă între ei este o diferență destul de mare de vârstă. Ea este mai tânără cu 20 de ani decât fostul membru al trupei Talisman, însă par de nedespărțit!

Cei doi pare că au dus întreaga relație la un alt nivel, după ce s-au dat de gol la Revelion, când Emma purta o frumoasă verighetă.

Emma de la Zu și Tavi Colen, căsătorie în secret

Într-un live pe rețelele de socializare, Emma spunea că dragostea vine, pleacă, vine, pleacă, însă o relație este asemănătoare cu o casă pe care trebuie să o îngrijești, pentru că atunci când nu te mai ocupi de ea, lucrurile îți scapă de sub control.

„Dragostea vine, pleacă, vine, pleacă. O relaţie este precum o casă pe care trebuie să o îngrijeşti. Când nu te mai ocupi de casă şi de relaţie, atunci lucrurile îţi scapă de sub control”, spunea Emma.

Când s-a îndrăgostit de Tavi Colen, Emma avea doar 21 de ani. De atunci, ei au început totul de la 0 și au încercat să depășească împreună toate greutățile care au apărut de-a lungul timpului. Acum, ei formează un cuplu de 15 ani, chiar dacă diferența dintre ei este de 20 de ani.

„Am luat-o amândoi de la zero (la începutul relației – n.r)! Stăteam într-o camera din casa noastră în care ploua, nu aveam încălzire, ne încălzeam la un calorifer electric. El plecase din trupa Talisman, nu mai avea nimic, eu nu aveam nimic și ne gândeam ce facem de aici în colo. Faptul că am stat acolo împreună a fost un plus. Nu lași un om când este jos, nu faci asta niciodată, nu poți să faci asta, stai acolo. Nu mai ieșeam în oraș pe la restaurante sau vacanțe pentru că aveam alte priorități.

Țin minte că atunci, în acea perioadă, un prieten de suflet pe care îl avem noi și acum, care ne-a și ajutat ne-a spus că nu poate să creadă că noi doi treceam prin așa ceva și nu am spus nimic. Este atât de frumos să spui că nu îți este bine”, a mai mărturisit vedeta, scrie .