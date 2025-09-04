Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă

Liviu Trif, una dintre ispitele masculine ale sezonului 9 , a făcut mărturisiri savuroase. Deși nu a făcut ravagii pe insulă, bărbatul a fost ca o carte deschisă în interviul pe care l-a acordat.

„Insula Iubirii” a ajuns la final, iar miercuri seară zeci de mii de telespectatori au fost cu sufletul la gură pentru a vedea deznodământul poveștii.

Cuprins:

Ce a declarat Liviu Trif despre concurenta Ionela Coșa

Cum merg lucrurile pe plan amoros în viața ispitei

Ce a declarat Liviu Trif despre concurenta Ionela Coșa

Liviu Trif a făcut declarații despre concurenta Ionela Coșa, cea care a venit în emisiune alături de partenerul ei, Bărbatul a povestit că încă de la început a fost convins că Ionela nu va „călca strâmb” și a mărturisit că îi poartă un respect foarte mare.

„Pentru mine a fost foarte frumos. Am învățat foarte multe lucruri, am văzut care sunt realele probleme ale unor relații și unde mă situez eu în momentul de față. Eu am fost scos la date prima dată de Ionela, mi-am dat seama de la primul date că nu va cădea în ispită, așa că i-am oferit tot respectul, am legat o prietenie frumoasă. Cu ea am ieșit până la final la date-uri, o respect foarte mult, e o fată foarte drăguță și, sincer, mi-aș dori să am o viitoare iubită ca ea, să aibă comportamentul ei, caracterul ei. Am apreciat-o foarte mult”, a spus Liviu Trif pentru .

Cum merg lucrurile pe plan amoros în viața ispitei

De asemenea, Liviu a povestit și detalii din viața amoroasă pe care o are. Bărbatul a declarat că nu se află într-o relație serioasă și a luat decizia ca, pentru moment, să fie singur și să se axeze pe dezvoltarea lui.

„Nu am o relație stabilă, dar cunosc pe cineva. În momentul de față și la vârsta pe care o am, am zis că pentru viitor trebuie să fie ceva special, ceva care mă reprezintă, și sper să vină cât de repede. Eu am avut patru relații de-a lungul vieții. De la 19 ani până anul trecut, în octombrie, am fost tot în relații. Am trecut dintr-o relație în alta și asta nu a fost bine. De aceea mi-am și oferit un timp să mă cunosc mai bine, să fiu liber, să fiu o persoană singură, iar de anul trecut am încercat să mă realizez mai mult pe mine, pe plan personal”, a mai zis el.