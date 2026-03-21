Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 14:30
sursa foto: X/Nexta
Cuprins
  1. Se suspectează un posibil atac terorist  la o fabrică care producea arme
  2. Ce produce fabrica pentru frontul din Ucraina
  3. Incidentul similar din Belgia

O fabrică care producea arme pentru Ucraina a luat foc în Cehia. Autoritățile suspectează un posibil atac terorist.

Se suspectează un posibil atac terorist  la o fabrică care producea arme

Fabrica aparține firmei cehe de apărare LPP Holding, specializată în producția de drone cu inteligență artificială utilizate pe fronturile din Ucraina. Incendiul a izbucnit într-un complex industrial situat în Cehia, la aproximativ 120 de kilometri est de Praga.

Premierul din Cehia Andrej Babis a declarat că incendiul „este investigat ca un act terorist„. Ministrul de interne Lubomir Metnar a confirmat „o legătură probabilă cu un atac terorist„. Ancheta vine după ce un grup care protesta împotriva armelor israeliene și-a asumat responsabilitatea. LPP Holding a negat orice legătură cu producția de drone pentru Israel. „Nicio dronă israeliană nu a fost fabricată vreodată la unitatea noastră”, a declarat compania.

Ce produce fabrica pentru frontul din Ucraina

LPP Holding produce grupul de drone de atac MTS, testate în luptă pe fronturile ucrainene. Sistemele funcționează autonom, fără operator uman, în zone cu bruiaj electronic intens. Cea mai puternică variantă, MTS40, are o autonomie de zbor de 600 de kilometri și transportă o încărcătură explozivă de 12 kilograme.

Ucraina și-a extins rapid programul de drone din 2022, investind masiv în inteligența artificială. În septembrie 2025, startup-ul ucrainean Swarmer a strâns 15 milioane de dolari – cea mai mare investiție într-o companie de apărare ucraineană de la începutul invaziei.

Incidentul similar din Belgia

Într-un incident similar din iunie 2025, activiști care protestau împotriva armelor israeliene au avariat echipamente militare într-un depozit din Belgia. Echipamentele erau destinate Ucrainei, nu Israelului, scrie Știripesurse.

