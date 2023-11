Emoție și nerăbdare înainte ca piesa „finală” a trupei The Beatles, „Now and Then”, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, să se lanseze

va fi lansă lansată joi, dar experții Beatles au păreri împărțite cu privire la cât de eficientă ar putea fi în a capta spiritul trupei.

„Este un moment important”, spune Dr. Holly Tessler de la Universitatea din Liverpool, care este specializată în istoria și muzica Beatles. „Este ciudat să crezi că o trupă care s-a despărțit în urmă cu mai bine de 50 de ani cum îți spune că aceasta este ultima lor melodie… într-un fel, . Este un moment foarte dulce pentru aproape toți fanii Beatles; e ca un final. Deci cred că este semnificativ.”



Cântecul conține contribuții muzicale din partea tuturor celor patru membri ai grupului, inclusiv chitara înregistrată de regretatul George Harrison în 1995 și vocea lui John Lennon extrasă din demo-ul original al cântecului de la sfârșitul anilor ’70. A fost scris și cântat de Lennon în casa lui din clădirea Dakota din New York City, unde a fost ucis în 1980.

Apoi, în 1994, Yoko Ono, văduva lui Lennon, i-a înmânat demo-ul lui Paul McCartney, într-o casetă intitulată „For Paul”. De asemenea, conținea vocea lui Lennon pentru piesele Free As a Bird și Real Love, care au fost transformate în melodii finalizate de McCartney, Harrison și Ringo Starr și lansate în 1995, ca parte a proiectului de arhivă multimedia al Beatles, Anthology.

Dar văduva lui Harrison, Olivia, a spus că George „a simțit că problemele tehnice cu [Now and Then] sunt insurmontabile și a ajuns la concluzia că nu ar fi fost posibil să termine pista la un standard suficient de înalt”.

Vocea lui Lennon a fost actualizată cu ajutorul inteligenței artificiale

Philip Norman, care a scris biografii ale lui Lennon, McCartney și Harrison, precum și apreciatul Shout! The True Story of the Beatles, explică: „În mod ciudat, George Harrison a fost întotdeauna cel care a vorbit cu Paul McCartney despre lansarea acestui cântec în anii 1990; George spusese anterior că nu era suficient de bună pentru a o lansa. Acum, cu inteligența artificială, a fost actualizată din punct de vedere tehnologic.”

Această tehnologie AI a fost folosită pentru a izola mai bine vocea lui Lennon – deși McCartney s-a chinuit să confirme că „nimic nu a fost creat artificial sau sintetic. Totul este real și cu toții ne jucăm.”

Vocea lui Lennon a fost apoi împărțită în noi părți pentru melodia înregistrată de McCartney și Starr și linii de chitară înregistrate de Harrison în 1995, plus un nou aranjament instrumental.

McCartney a numit proiectul „destul de emoționant”, adăugând: „În 2023, să lucrez în continuare la muzica Beatles și să lansăm o nouă melodie pe care publicul nu a auzit-o, cred că este un lucru interesant”.