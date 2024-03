Eric Carmen, cântărețul piesei Hungry Eyes din filmul Dirty Dancing, a murit la vârsta de 74 de ani

și cântărețul unor hituri solo, inclusiv All By Myself, Never Gonna Fall in Love Again și Hungry Eyes, a murit la vârsta de 74 de ani.

Soția lui Carmen, Amy, i-a anunțat moartea pe site-ul său oficial

„Cu o tristețe extraordinară vă împărtășim vestea sfâșietoare despre moartea lui Eric Carmen”, a scris ea. „Dragul nostru, iubitorul și talentatul Eric a murit în somn, în weekend. Timp de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe mulți și va fi moștenirea lui de durată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce plângem pierderea noastră enormă.”

Cântărețul american a fost în spatele mai multor hituri uriașe în anii 70 și 80, începând cu perioada în care a fost liderul trupei Raspberries, compunând majoritatea melodiilor lor, inclusiv cea mai cunoscută, Go All the Way.

Melodia avea versuri sugestive care erau prea controversate pentru unele posturi de radio din SUA și Marea Britanie și a fost interzisă difuzării de către BBC. Popularitatea cântecului a crescut în 2014, când a fost inclusă pe prima coloană sonoră a Gardienilor Galaxiei.

Când cei de la Raspberries s-au despărțit în 1975, Carmen a început o carieră solo. Primele sale două single-uri au fost mari hituri în 1976: All by Myself – bazat pe Concertul pentru pian nr. 2 al lui Serghei Rachmaninov – și Never Gonna Fall in Love Again, care a fost bazat pe o parte din Simfonia nr. 2 a lui Rahmaninov.



Carmen a avut succes și cu contribuția sa la coloana sonoră , Hungry Eyes, care l-a readus în fruntea topurilor muzicale în 1987, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100.