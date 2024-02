Eric Idle: Vedeta din Monty Python lucrează la 80 de ani din motive financiare

din Monty Python And The Holy Grail, a spus că și-a vândut casa anul trecut.

Actorul sugerează că echipa Monty Python e vinovată de lipsa de bani

Pe X, fost Twitter, Idle a adăugat: „Nu știu de ce oamenii presupun întotdeauna că suntem plini de bani. Python este un dezastru.

„Nu am visat niciodată că, la această vârstă, veniturile se vor opri atât de dezastruos.”

El a spus că trupa Monty Python „deține tot ce am făcut vreodată în Python” și a sugerat că problemele istorice de management ar putea fi de vină pentru situația sa.

Dar el a concluzionat: „Nu mă deranjează să nu fiu bogat. Prefer să fiu amuzant”.

Alături de Graham Chapman, actorul Fawlty Towers John Cleese, regizorul Fear And Loathing In Las Vegas Terry Gilliam, Terry Jones și scriitorul de călătorii Sir Michael Palin, Idle a fondat trupa de comedie în 1969.

Idle scrie din nou

După succesul serialului lor de televiziune, trupa a creat cinci filme între 1971 și 1983.

Idle a creat musicalul medieval Spamalot în 2004, care a câștigat cel mai bun musical Tony după ce a fost pe Broadway. Cu toate acestea, el a spus că spectacolul „a făcut bani în urmă cu 20 de ani”.

Idle a mai apărut în Shrek The Third și, în 2014, a jucat în Monty Python Live (Mostly) alături de o parte din trupă.

În ultima sa postare de pe platforma X, Idle, care acum locuiește în Los Angeles, le-a mulțumit fanilor pentru „cuvinte amabile și încurajare” și i-a asigurat că este bine.

„Sunt logodit și scriu. Este lucrul pe care îl fac și îmi place cel mai mult. O fac din 1963. Am învățat multe despre . Și am avut niște mentori grozavi. ”

Idle a anunțat în septembrie 2022 că a supraviețuit cancerului pancreatic după ce a primit un diagnostic precoce rar.

O serie de alți membri ai trupei continuă să lucreze. La începutul lunii februarie, John Cleese a anunțat că a scris și creat un nou spectacol de scenă bazat pe sitcomul Fawlty Towers din anii 1970, care va avea premiera pe 4 mai.