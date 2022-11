Escroaca Anna Sorokin, interviu din arestul la domiciliu. Dezvăluiri despre Elon Musk

Anna Sorokin a devenit cunoscută în toată lumea după difuzarea serialului Netflix creat de Shonda Rhimes. Falsa moștenitoare germană, de origine rusă, ale cărei escrocherii au șocat întreaga lume, vorbește pentru primadată din arest la domiciliu.

Anna Sorokin, interviu din arestul la domiciliu

Sorokin, în vârstă de 31 de ani, care în jurul anului 2010 a luat numele de Anna Delvey în timp ce își croia drumul prin Manhattan, folosind un fond fiduciar inventat pentru a convinge agenții de putere ai orașului să investească într-un club de artă destinat exclusiv membrilor.

În 2019, ea a fost condamnată pentru furt și o serie de alte infracțiuni financiare, pentru că a furat mai mult de 200.000 de dolari de la investitori, bănci și prieteni și, în cele din urmă, a distrus viețile multora din cercul ei cel mai apropiat. Ea și-a petrecut cea mai mare parte a pedepsei de doi ani în închisoarea Rikers.

După ce a fost eliberată din închisoare, în februarie 2021, Sorokin a fost reținută de autoritățile de imigrație pentru că și-a depășit viza. Acum, ea este în arest la domiciliu.

Sorokin are planuri mari pentru un proiect de memorii și mai multe lucruri pentru arta ei, dar cea mai detaliată afacere pe care o are în pregătire este o serie de cine.

„Nimănui nu i-a păsat niciodată de gândurile mele despre justiția penală, cum ar fi cum aș vrea să o reformez sau să fac o diferență. Simt că ar fi păcat dacă mi-aș pierde vocea și atenția pe care o primesc doar la o ședință foto”, spune ea, în interviul pentru .

„Sunt în această poziție unică în care am de fapt o platformă și am credibilitatea cuiva care a trecut de fapt prin sistem, în loc să fiu doar o persoană celebră la întâmplare care are nevoie de o cauză pentru animale de companie.”

Pritre oaspeții pe care i-ar plăcea să-i aibă la cină se numără Anna Wintour, Bret Easton Ellis și Elon Musk.

„Cred că ceea ce îmi place la [Elon] este că opiniile lui sunt foarte fluide și se schimbă constant. Așadar, nu are nicio problemă să admită că greșește sau să-și schimbe părerile fără a fi încordat, atâta timp cât este în condițiile lui. Simt că nu mulți oameni fac asta.”