Familia lui Horia Brenciu a reușit, într-un final, să revină în țară din Kuala Lumpur. Ei trebuiau să se întoarcă în România pe 28 februarie, dar din cauza zborurilor anulate ca urmare a declanșării războiului din Orientul Mijlociu. Artistul acasă, deoarece avea mai multe concerte programate, dar a fost nevoit să vină singur și să facă mai multe escale. Cât despre familia sa, aceasta abia azi a revenit în țară.

Familia lui Horia Brenciu s-a întors în România

Horia Brenciu a anunțat, într-un mesaj extrem de emoționant, că familia sa a revenit, în sfârșit, acasă. El a făcut haz de necaz, spunând că familia sa cunoaște acum Kuala Lumpur „ca-n palmă”, la cât de mult a stat acolo, și și-a lăudat copiii pentru că „s-au comportat admirabil, față de o situație nepremeditată și nedorită”.

De asemenea, artistul a mulțumit oamenilor care s-au rugat pentru el și familia sa, chiar dacă nu se cunosc personal: „mi se pare cǎ e cea mai frumoasă formă de empatie”.

În final, Brenciu le-a urat oamenilor „să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă”.

Horia Brenciu, mesaj emoționant după ce și-a revăzut familia

„Gata! Au venit! Sunt acasă! Sunt cu mine! Suntem ÎMPREUNĂ! 😘

Nu mai sunt Kevin, singur acasă și nici Sandokan, faimosul tigru malaezian. Sunt tati, tata, Horia sau iubire mea, așa cum mi-a zis soția mea când am îmbrățișat-o la aeroport. ❤️

Din 28 februarie, de când ni s-a întors din avionul din drum am avut mai multe revelații. Ai mei copiii s-au comportat admirabil, față de o situație nepremeditată și nedorită, iar gândurile venite din partea voastră, pe diverse căi, ne-au mers la inimă. Când cineva se gândește și se roagă pentru tine, chiar dacă nu te cunoaște personal, mi se pare cǎ e cea mai frumoasă formă de empatie. Mulțumim frumos tuturor.

Dacă vreți vreodată un ghid, pentru Kuala Lumpur, orice membru al familiei mele vǎ stǎ la dispoziție. Fiecare templu, grădina botanică sau parc zoo sunt cunoscute de noi ca-n palmă. 😜

E primăvară în țarǎ, dar nu și în lumea în care trăim, care e plină de tensiuni, venin, războaie și ură. Dar acum, toate astea le pot gestiona mai ușor, pentru cǎ Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice sunt lângă mine.

Misiunea mea e să-mi fac bine treaba. Să fiu omul care, atunci când lansează o invitație la un spectacol, la o emisiune, la o întâlnire de ordin artistic, trebuie să-i facă, pe cei prezenți acolo, să uite de problemele lor. Asta e misiunea mea. Pentru asta m-am pregătit toată viața.

Celor care au avut răbdarea să ajungă până aici, cu citirea mesajului meu, le doresc să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă! Hai s-o şi punem în practică, zic. 🥳

Al dvs, HB”, a transmis Horia Brenciu, într-o postare pe Facebook.