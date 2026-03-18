Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 15:35
Familia lui Horia Brenciu, reîntregită după peste două săptămâni. Sursa foto: Horia Brenciu / Facebook
Cuprins
  1. Familia lui Horia Brenciu s-a întors în România
  2. Horia Brenciu, mesaj emoționant după ce și-a revăzut familia

Familia lui Horia Brenciu a reușit, într-un final, să revină în țară din Kuala Lumpur. Ei trebuiau să se întoarcă în România pe 28 februarie, dar n-au mai putut din cauza zborurilor anulate ca urmare a declanșării războiului din Orientul Mijlociu. Artistul a revenit mai devreme acasă, deoarece avea mai multe concerte programate, dar a fost nevoit să vină singur și să facă mai multe escale. Cât despre familia sa, aceasta abia azi a revenit în țară.

Familia lui Horia Brenciu s-a întors în România

Horia Brenciu a anunțat, într-un mesaj extrem de emoționant, că familia sa a revenit, în sfârșit, acasă. El a făcut haz de necaz, spunând că familia sa cunoaște acum Kuala Lumpur „ca-n palmă”, la cât de mult a stat acolo, și și-a lăudat copiii pentru că „s-au comportat admirabil, față de o situație nepremeditată și nedorită”.

De asemenea, artistul a mulțumit oamenilor care s-au rugat pentru el și familia sa, chiar dacă nu se cunosc personal: „mi se pare cǎ e cea mai frumoasă formă de empatie”.

În final, Brenciu le-a urat oamenilor „să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă”.

Horia Brenciu, mesaj emoționant după ce și-a revăzut familia

„Gata! Au venit! Sunt acasă! Sunt cu mine! Suntem ÎMPREUNĂ! 😘

Nu mai sunt Kevin, singur acasă și nici Sandokan, faimosul tigru malaezian. Sunt tati, tata, Horia sau iubire mea, așa cum mi-a zis soția mea când am îmbrățișat-o la aeroport. ❤️

Din 28 februarie, de când ni s-a întors din avionul din drum am avut mai multe revelații. Ai mei copiii s-au comportat admirabil, față de o situație nepremeditată și nedorită, iar gândurile venite din partea voastră, pe diverse căi, ne-au mers la inimă. Când cineva se gândește și se roagă pentru tine, chiar dacă nu te cunoaște personal, mi se pare cǎ e cea mai frumoasă formă de empatie. Mulțumim frumos tuturor.

Dacă vreți vreodată un ghid, pentru Kuala Lumpur, orice membru al familiei mele vǎ stǎ la dispoziție. Fiecare templu, grădina botanică sau parc zoo sunt cunoscute de noi ca-n palmă. 😜

E primăvară în țarǎ, dar nu și în lumea în care trăim, care e plină de tensiuni, venin, războaie și ură. Dar acum, toate astea le pot gestiona mai ușor, pentru cǎ Toma, Mina, Maria, Andreea și Alice sunt lângă mine.

Misiunea mea e să-mi fac bine treaba. Să fiu omul care, atunci când lansează o invitație la un spectacol, la o emisiune, la o întâlnire de ordin artistic, trebuie să-i facă, pe cei prezenți acolo, să uite de problemele lor. Asta e misiunea mea. Pentru asta m-am pregătit toată viața.

Celor care au avut răbdarea să ajungă până aici, cu citirea mesajului meu, le doresc să-și trăiască viața frumos, cu dragoste pentru ei și cei din jurul lor. MAKE LOVE NOT WAR e o chestiune viabilă! Hai s-o şi punem în practică, zic. 🥳

Al dvs, HB”, a transmis Horia Brenciu, într-o postare pe Facebook.

Citește și...
Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
Monden
Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
Monden
USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
Monden
Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce Betty Salam i-a cedat custodia copilului: „Pentru mine, Matthias este totul”
Monden
Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce Betty Salam i-a cedat custodia copilului: „Pentru mine, Matthias este totul”
Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan”
Monden
Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan”
Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
Monden
Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi
Monden
Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Monden
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Monden
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
Monden
Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
Ultima oră
16:40 - Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
16:37 - Austeritatea îi face să renunțe la mâncare. Românii sar peste mese pentru că nu mai au bani (Studiu)
16:34 - O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică
16:05 - Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)
15:56 - Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
15:55 - USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
15:42 - Newsweek: Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
15:35 - Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare
15:23 - Un meteorit uriaș de 7 tone a explodat deasupra SUA. Momentul, filmat de mai multe camere (VIDEO)
15:00 - Cel mai mare angajator din Teleorman plănuiește închiderea fabricii. Peste 800 de oameni vor fi concediați