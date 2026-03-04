B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 13:47
Horia Brenciu și familia. Sursa foto: Horia Brenciu / Facebook
Cuprins
  1. Horia Brenciu a povestit cum e în Kuala Lumpur
  2. De ce vrea Brenciu să revină în România fără familie

Horia Brenciu, rămas și acum blocat cu familia în Kuala Lumpur din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a numeroaselor zboruri anulate, a povestit cum s-a descurcat acolo și de ce a decis să vină mai repede în România, fără familie.

Horia Brenciu a povestit cum e în Kuala Lumpur

„Cu 4 zile in urmă am declinat oferta liniilor malaeziene de a ne îmbarca spre Singapore și am avut dreptate. Qatar, linia principală, prin care am luat biletele inițiale a anulat, de acolo, orice rută care survolează spațiul afectat de război. Am fi făcut un zbor degeaba… Și mă opresc aici cu comentariile despre asumarea unui transport din partea unei companii aeriene.

În Kuala Lumpur oamenii sunt prietenoși, iar blocurile astea înalte sunt extrem de șarmante din punct de vedere arhitectural. N-aveți voie să fumați pe stradă. Consecința e drastică. Plătiți o amendă usturătoare sau beneficiați până la 2 ani de închisoare. 🤩

Asta am mai prins eu în ultima perioadă, de când stau aici cu toată familia mea, soția, cei 4 copii și nașii lui Toma, Ovidiu și Pompi.

Asadar, cu 4 zile în urmă am fost nevoiți să găsim altă variantă și ne-am luat destinul în propriile mâini. Ne-am mutat la un hotel din Kuala Lumpur, cu prețuri decente. Soția mea s-a bucurat când a găsit în cameră o mașină de spălat.

Descoperirea a fost vitală… schimburile se terminaseră demult. Sunt ceva diferențe față de un hotel similar din România. Copiii s-au acomodat și încercă în fiecare zi să își croiască drumuri printre toate clădirile și parcurile de pe aici…”, a povestit Horia Brenciu, pe Facebook.

De ce vrea Brenciu să revină în România fără familie

Însă artistul e presat de timp, deoarece are concert pe 8 martie la Codlea și pe 17 martie în București. Așa că s-a hotărât să caute modalități prin care să revină sigur în România, deoarece e mai greu de găsit zboruri pentru întreaga familie de opt persoane.

„Ieri seară am avut consiliu de familie și am hotărât că singura soluție e să plec singur în țară, iar când situația o va permite, se va putea întoarce și restul familiei, fără nicio problemă. E mult mai ușor să găsesc un singur bilet. Dacă încerc să potrivesc 8 oameni pentru 2 sau 3 escale de avion, probabil ne-am întoarce undeva în noiembrie, direct la Sala Palatului. 😫

Așadar, astăzi mă voi concentra să găsesc puzzle-ul potrivit pentru a ajunge în România undeva pe 7 martie, barem cu o zi înainte de spectacol”, a mai scris acesta.

Brenciu a încheiat, însă, postarea într-o notă haioasă și optimistă, caracteristică lui.

„Nu știu cum va arăta playlistul, dar sigur printre piese va fi și coloana sonoră a unui film celebru. Cum care? Sandokan, tigrul malaezian! 🤪

Repet. Noi am fost norocoși. Pentru toți aflați mai aproape de zona de conflict, un gând bun de la noi și multă baftă! Gândiți-vă încă de pe acum cum o sărbătoriți întoarcerea acasă!

Doamne ajută!”, a mai scris Horia Brenciu, pe Facebook.

