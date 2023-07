Femeia care i-a făcut doi copii lui Ion Țiriac, mesaj dur. „Dacă nu ai timp pentru ei când sunt mici, nu încerca să rezolvi lucrurile când vei fi bătrân”

timp de nouă ani, a transmis un mesaj puternic, pe rețelele sociale.

Mesajul lui Sophie

„Sunteţi ceea ce oferiţi! M-am gândit mult, în ultima perioadă, despre familie! Oamenii spun că tatăl meu are noroc să mă aibă. Dar eu sunt fericită să îl am pe el! Pe măsură ce îmbătrânim, copiii noştri ne oferă ceea ce le-am oferit şi noi.

Dacă nu ai timp sau răbdare pentru copiii tăi când sunt mici, nu încerca să rezolvi lucrurile când vei fi bătrân. Ai o singură şansă. Nu vă lăsați conduşi de trivialități, bani și faimă. Să vă concentraţi asupra copiilor voştri și fiţi umili.

Ultima ta cămaşă nu are buzunare! Asta este cea mai bună lecţie pe care m-a învăţat-o tata. Eu nu mai am răbdare cu cei lacomi, cu moravuri proaste sau caracter slab. Vreau doar să fiu înconjurată de oameni buni, cu valori puternice. Nu îmi voi pierde timpul cu nimeni care nu poate trăi la înălţimea moştenirii mele. Pace!”, a fost mesajul răscolitor transmis de Sophie Ayad pe reţelele sociale, conform Ziare.com.

Mesajul este însoțit de o poză cu Sophie și tatăl ei.

Țiriac și Sophie, în relații bune

s-au cunoscut la Munchen, în 1994, și chiar dacă au divorțat, cei doi sunt în relații foarte bune. Ea este cu 28 de ani mai tânără decât Țiriac, iar ei au doi copii împreună, pe Ioana Natalia și Karim. Ion Țiriac mai are un băiat, pe Alexandru Ion Țiriac, din căsătoria cu Mikette von Issenberg.

„Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putea întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri”, a spus egipteanca, stabilită la Miami.