Festivalul de Film de la Berlin va avea cea mai puternică selecție de filme din ultimii ani și o mulțime de vedete pe covorul roșu. Lupita Nyong e președinta juriului

a dezvăluit o listă întreagă de filme promițătoare pentru viitoarea sa ediție, presărată cu titluri cu vedete cunoscute în rolurile principale, cum ar fi „La Cocina” cu Rooney Mara, drama SF „Another End” cu Gael Garcia Bernal și Renate Restive și filmul de deschidere a festivalului – „Small Things Like These” cu protagonista „Oppenheimer”, Cillian Murphy.

Italia și Franța par hotărâte să se dueleze pentru premiile de la Berlin

Ca de obicei, elementele politice joacă un rol proeminent. Dar lista completă de la Berlinale dezvăluită luni de directorul artistic Carlo Chatrian și de directorul executiv Mariëtte Rissenbeck – în urma anunțurilor anterioare din săptămânile trecute – reprezintă cea mai puternică selecție a festivalului din ultimii ani în ceea ce privește volumul de titluri și asigură un covor roșu interesant după grevelor de la Hollywood.

Regizorul mexican Alonso Ruizpalacious s-a întors la Berlin cu „La Cocina”, o poveste de dragoste care are loc în bucătăria unui restaurant din Manhattan. Mara joacă rolul unei chelnerițe americane pe nume Julia, care se îndrăgostește de principalul suspect, un bucătar mexican fără documente pe nume Pedro, interpretat de Raúl Briones.



Germanul Andreas Dresen („Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”) luptă pentru un Urs de Aur cu noul său film „From Hilde With Love”, o dramă din epoca nazistă, care o are pe Lisa Fries în rolul principal al unei tinere care se îndrăgostește de un luptător al rezistenței anti-naziste.

După cum s-a anunțat anterior, Adam Sandler, Carey Mulligan și Paul Dano sunt așteptați pe covorul roșu de la Berlin pentru premiera mondială a filmului „Spaceman” de la Netflix, regizat de Johan Renck, în care Sandler joacă rolul unui astronaut în pericol.



Kristen Stewart – care a prezidat anul trecut juriul de la Berlin – a revenit cu thriller-ul criminal „Love Lies Bleeding”, care a fost vizionat și la Sundance.

Vedeta „Euphoria” Hunter Schafer va participa la premiera mondială a filmului de groază al regizorului germano-american Tilman Singer „Cuckoo”.

Amanda Seyfried ajunge la Berlin pentru „Seven Veils” al lui Atom Egoyan, care a avut premiera la Toronto. Regizorul german Julia von Heinz va lansa „Treasure” – intitulat anterior „Iron Box” – cu Lena Dunham și Stephen Fry și „Sasquatch Sunset” de Nathan Zellner, cu Riley Keough și Jesse Eisenberg, care a avut premiera la Sundance. Acestea se numără printre titlurile stabilite pentru Berlinale Special.

„Another End” de regizorul italian Piero Messina („The Wait”) îl prezintă pe Garcia Bernal în rolul lui Sal, un bărbat a cărui soție moare, și pe Renate Reinsve („Cea mai rea persoană din lume”) în rolul Zoe, femeia care devine apoi partenera sa, după ce și-a închiriat corpul în care sunt implantate temporar memoria și conștiința fostei soții a lui Sal.

Lupita Nyong’o va prezida juriul principal

Contingentul italian al competiției de la Berlin mai cuprinde comedia muzicală „Gloria!”, serialul Netflix „Supersex” despre viața starului porno mondial din Italia, Rocco Siffredi și „Dostoevskij”, o dramă polițistă eclectică, a regizorilor gemeni Damiano și Fabio D’Innocenzo ale cărui drame întunecate „Boy’s Cry” și „Bad Tales” au fost lansate anterior.

Competiția de la Berlinale se mândrește, de asemenea, cu mai multe producții franceze, în special cu renumitul autor Olivier Assayas, filmul pe tema pandemiei „Suspended Time” și filmul științifico-fantastic al lui Bruno Dumont „The Empire”.



„The Empire” este o comedie post-apocaliptică care are loc într-un sat din nordul Franței. Filmul îi are în rolurile principale pe Lily-Rose Depp, Anamaria Vartolomei și Camille Cottin („Call My Agent”).

Reprezentarea franceză include și drama romantică a autorului african Abderrahmane Sissako, din Franța, „Black Tea” (intitulată anterior „The Perfumed Hill”), care spune povestea lui Joice, care părăsește Coasta de Fildeș pentru a începe o nouă viață în Guangzhou, China.

Irlanda și Belgia sunt ambele reprezentate de filmul de deschidere al Festivalului de la Berlin „Small Things Like These”, care este regizat de conducătorul belgian Tim Mielants („Peaky Blinders”).

Amplasat în anii 1980, „Small Things” îl prezintă pe Cillian Murphy interpretând rolul unui tată devotat și un comerciant de cărbuni care descoperă adevăruri șocante despre oribilele spălătorii Magdalene din Irlanda, azilurile pentru tinere femei conduse de instituțiile romano-catolice din anii 1820 până în 1996. În film mai apar și Eileen Walsh, Michelle Fair și Emily Watson.

După cum s-a anunțat anterior, Lupita Nyong’o va prezida juriul principal.

Cea de-a 74-a Berlinale se va desfășura între 15 și 24 februarie.