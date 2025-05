Fiica Iuliei Albu s-a salvat miraculos din accidentul feroviar din Constanţa: „Este în stare de şoc”

Fiica Iuliei Albu, Mikaela, era să fie rănită în produs duminică în Gara Constanța. Ea a fost într-o excursie cu colegii de liceu şi profesorii și trebuia să se întoarcă în Bucureşti. Adolescenta urma să urce într-unul dintre trenurile implicate în accident, numai că bagajul greu a salvat-o! Ea a rămas printre ultimii pe peron și astfel a scăpat.

Iulia Albu: Mikala e în stare de şoc

„Este absolut îngrozitor ce s-a întâmplat, este ridicol să se întâmple aşa ceva în 2025. Ca mamă sunt profund îngrijorată atât pentru Mikala care este în stare de şoc, cât şi pentru ceilalţi copii care au suferit lovituri destul de puternice.

A fost un accident grav, norocul Mikaelei a fost că avea un bagaj foarte greu şi a rămas printre ultimii copii care urmau să urce. Nu ştiu foarte multe detalii, primul meu gând a fost să mă urc în maşină şi să plec, dar nu as fi ajuns niciodată la timp, am trimis pe cineva din Constanţa care îmi este un prieten foarte apropiat să stea cu ea, până o să plece cu următorul tren. Eu eram în timpul unei fimări, am oprit absolut tot”, a susținut Iulia Albu, pentru .

Cum s-a produs accidentul feroviar din Constanța

Amintim că în Gara Constanţa a fost activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în urma ciocnirii dintre două trenuri, pe linia 1. Când trenul de călători IR 1586 se pregătea să plece din staţie, a fost lovit de trenul IR 1688, care efectua o manevră de regarare a garniturii la aceeași linie.

24 de persoane au fost evaluate medical la fața locului, dintre care 7 au fost apoi transportate la spital.

Ambele trenuri, care aparțin CFR Călători, au fost retrase din circulaţie pentru efectuarea verificărilor tehnice necesare.