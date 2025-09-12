B1 Inregistrari!
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară

Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară

Adrian Teampău
12 sept. 2025, 17:28
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cristian Boureanu, fostul politician PNL, s-a transformat într-un personaj al lumii mondene care stârnește o mulțime de controverse. De-a lungul vremii, a fost amestecat în mai multe scandaluri și chiar conflicte cu autoritățile.

Unde lucrează fiica lui Cristian Boureanu

În acest context, nu este de mirare că fiica fostului politician, Ioana a ales să ia distanță, cel puțin financiar de tatăl său. Tânăra, în vârstă de 24 de ani, a urmat cursurile SNSPA – Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Și, cu toate că ar fi putut apela la relațiile tatălui pentru a-și găsi un loc călduț, de consilier prin vreun minister sau în Parlament, a ales să înceapă de jos.

Ioana Boureanu a fost descoperită la locul său de muncă, un restaurant cunoscut din București, unde lucra ca picoliță. Tânăra pare că a optat pentru independență, alegând să renunțe la protecția părinților. Pentru mulți poate părea o alegere surprinzătoare, dar se știe că fata are o relație destul de complicată cu tatăl ei.

În 2016, pe când ea era adolescentă, cei doi, tată și fiică, au fost protagoniștii unui episod destul de tensionat. În urma unei dispute, așa cum se mai întâmplă între părinți și copiii adolescenți, Cristian Boureanu a lovit-o în plină stradă. De la acel episod s-au scurs aproape nouă ani, iar relațiile par să se fi îmbunătățit. Chiar și așa, Ioana a preferat să-și croiască propriul drum, fără ajutorul părinților.

Ce a motivat-o pe Ioana să-și găsească un job

Tânăra a fost surprinsă de fotografii Cancan, într-un restaurant, unde lucrează ca picoliță. Îmbrăcată simplu, lejer, cu un tricou alb larg și părul prins așa cum se cere pentru cei care lucrează într-o astfel de locație, Ioana a fost văzută servind la mese. Tânăra reacționa și cu clienții, acolo unde considera că este nevoie.

Apariția sa, într-un astfel de job, deloc ușor, a atras atenția tuturor, dat fiind că fata are toate posibilitățile să ducă o viață lipsită de grija zilei de mâine. Mulți s-ar fi așteptat să o întâlnească pe Ioana într-un astfel de loc în calitate de client, iar nu de angajat.

Conform sursei citate, apropiații familiei spun că fiica lui Cristian Boureanu a preferat să își construiască singură o carieră, pornind de jos, astfel încât să nu dea ocazia unor comentarii răutăcioase. Nu vrea să se spună despre ea că este „fată de bani gata” care trăiește din sumele alocate de tăticu’.

Cristian Boureanu se confruntă cu probleme financiare

Pe de altă parte, persoane din anturajul lui Cristian Boureanu spun că acesta nu este tocmai într-un moment bun. Banii au început să devină o problemă pentru fostul politician care a fost nevoit să renunțe la stilul de viață luxos și la vacanțele în zonele exotice.

Astfel, fostul politician a renunțat la penthouse-ul din Floreasca, din cauza costurilor destul de ridicate cu întreținerea, cartierul fiind considerat unul dintre cele mai scumpe din București.

Numele său apare și într-un proces cu o firmă de asigurări care și-a propus să recupereze de la el o sumă destul de mare, aproape 60.000 de euro.

Acuzații de agresiune sexuală

Iar peste toate, Cristian Boureanu este vizat de acuzații de agresiune sexuală din partea unei femei. La începutul lunii iunie, autoritățile au deschis un dosar penal pe numele fostului politician. El a fost reclamat pentru un presupus incident care s-a petrecut în seara zilei de 1 iunie, în apartamentul său.

În seara respectivă, conform informațiilor furnizate de surse judiciare, fostul politician ar fi invitat două femei la el în apartament, la masă. După ce au mâncat, fostul politician a chemat-o pe presupusa victimă în dormitor, ar fi înghesuit-o într-un colț și a început să o pipăie, deși aceasta s-a opus. În cele din urmă femeia a reușit să scape și, împreună cu prietena sa, a plecat din locuința lui Cristian Boureanu.

„La data de 1 iunie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de un bărbat în vârstă de 52 de ani. Din primele verificări a reieșit că două femei, cu vârste de 22 și 23 de ani, s-ar fi deplasat la locuința bărbatului, situată în Sectorul 1 al Capitalei. În acest context, bărbatul ar fi atins-o în zonele intime pe femeia de 23 de ani, fără consimțământul acesteia”, a transmis Poliția Capitalei la vremea respectivă.

