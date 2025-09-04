B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare

De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 18:29
De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare
Ilie Năstase, alături de fiica lui, Alessia Năstase. Sursa foto: Captură video - iAMsport / YouTube

Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile, dar benefice, decizii din viața ei – operația de micșorare de sâni.

Cuprins

  • De ce și-a micșorat sânii Alessia Năstase
  • Ce sfat are Alessia Năstase pentru femei

De ce și-a micșorat sânii Alessia Năstase

Tânăra a explicat de ce a luat decizia de a-și face o operație de reducţie mamară: „În primul rând, a fost o decizie personală. A fost ceva la care mă gândeam de foarte mult timp. Am vrut schimbarea asta. Vorbind cu doctorul Michael Pantazi, a fost ca şi cum am găsit omul potrivit pentru asta. M-a înţeles şi mi-a explicat ce trebuie făcut şi ce înţelesesem eu greşit, adică mituri care existau”.

Și dorința de a face sport mai confortabil, chiar dacă nu de performanță, a contribuit la asta: „Sigur, nu ar fi fost la fel de confortabil. Acum e important că mă simt bine, în sfârşit, în pielea mea şi că pot face sport confortabil”.

„Pentru mine a fost un moment foarte emoţionant (când s-a văzut prima dată în oglindă). Când m-am trezit şi m-am văzut prima dată, m-am emoţionat foarte tare. Şi până în ziua de azi, la fel. Cred că timp de câteva săptămâni după intervenţie, de fiecare dată când mă vedeam în oglindă, plângeam de fericire. A fost o schimbare foarte mare pentru mine şi foarte importantă”, a mai povestit ea, pentru Orange Sport.

Ce sfat are Alessia Năstase pentru femei

Întrebată ce sfaturi are pentru femeile în situații similare, Alessia Năstase a răspuns: „Să meargă la un consult. E important să auzi opinia cuiva care e specializat în acest domeniu şi să fie o decizie personală. Să mergi tu şi să te decizi, nu altcineva în locul tău”.

