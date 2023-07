Fiii Arethei Franklin se luptă pentru testamentul găsit sub canapea

Când Aretha Franklin a murit din cauza unui cancer pancreatic în august 2018, s-a crezut că nu a lăsat în urmă niciun testament pentru averea sa în valoare de milioane de dolari. Dar, câteva luni mai târziu, au fost găsite testamente scrise de mână într-un dulap și sub o pernă de canapea în casa ei din suburbia Detroit, Michigan.

Un juriu va stabili care dintre cele două documente ar trebui să fie declarat ultimul testament valabil al Reginei muzicii soul

Un juriu format din șase persoane de la Oakland County Probate Court va audia martori, printre care copiii lui Franklin, nepoata sa Sabrina Owens și un expert în scrisul de mână.

Câștigătoare a 18 premii Grammy, Franklin a înregistrat zeci de melodii de top și a fost prima femeie inclusă în Rock & Roll Hall of Fame.

Dar cântăreața cunoscută pentru hituri precum Think, I Say a Little Prayer și Respect era foarte discretă în privința finanțelor sale și se spune că a rezistat să pregătească un testament oficial în ciuda anilor de sănătate precară.

Când a murit la vârsta de 76 de ani, lipsa unui testament a însemnat că bunurile sale – inclusiv casele, mașinile, blănurile și bijuteriile – urmau să fie împărțite în mod egal între cei patru fii ai săi.

Unul dintre fii susține că documentele datate iunie 2010 și găsite într-un dulap încuiat sunt adevăratul testament.

Alți doi fii susțin că un testament datat martie 2014 și găsit într-un caiet cu spirală sub pernele canapelei ar fi de fapt adevăratul testament.

În ciuda diferențelor dintre ele, în ambele documente, fiii urmau să împartă veniturile din muzica și drepturile de autor ale lui Franklin.

Fiecare versiune a fost mâzgălită de mână și greu de descifrat, cu cuvinte zgâriate și note pe margini. O astfel de condiție le-ar face inadmisibile în majoritatea statelor, dar legea din Michigan permite testamentele scrise de mână, atâta timp cât îndeplinesc alte criterii.