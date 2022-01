Filmele care au doborât toate recordurile de audiență. Top 10 Netflix (video)

Netflix este una dintre cele mai de succes platforme de streaming din lume. Milioane de abonați urmăresc premierele online și se relaxează în fața ecranelor. Pelicula „Don’t look up” atinge cote maxime de audiență și înregistrează noi recorduri.

Don’t Look Up

58.200.000 ore de vizionare. A fost văzut de 24.149.377 de ori.

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat. Cu ajutorul doctorului Oglethorpe (Rob Morgan), Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean (Meryl Streep) și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason (Jonah Hill), până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie (Cate Blanchett) și Jack (Tyler Perry). La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică. De ce este nevoie să faci pur și simplu omenirea să privească în sus.

Mother/Android

29.730 ore de vizionare. A fost văzut de 16.070.270 de ori.

Într-o lume post-apocaliptică zguduită de o revoltă violentă a androidului, o tânără gravidă și iubitul ei caută cu disperare siguranță. Din distribuție fac parte: Chloë Grace Moretz, Raúl Castillo, Algee Smith, Linnea Gardner.

„The Lost Daughter”

20.370.000 ore de vizionare. A fost văzut de 9.888.349 de ori.

Aflată singură într-o vacanță la malul mării, Leda (Olivia Colman) dezvoltă o obsesie legată de o tânără mamă și de fiica acesteia, pe care le observă pe plajă. Descurajată și captivată de relația dintre ele și de familia lor extinsă gălăgioasă și amenințătoare, Leda este copleșită de amintirea terorii, confuziei și sentimentelor intense de la începutul propriei perioade de maternitate. O acțiune impulsivă o aruncă pe Leda în universul periculos din propria ei minte, obligând-o să se confrunte cu alegerile mai puțin obișnuite făcute ca tânără mamă și cu consecințele acestora. Bazat pe un roman de Elena Ferrante, THE LOST DAUGHTER reprezintă debutul regizoral al lui Maggie Gyllenhaal și îi mai are în distribuție pe Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dagmara Dominczyk și Paul Mescal.

Back To The Outback

12.430.000 ore de vizionare. A fost văzut de 8.124.183 de ori.

Or fi ei adorabili, dar sunt și periculoși! Pornește și tu în aventură alături de un grup de animale mortale (cărora li se alătură un koala celebru, zis și Frumușelul) care evadează dintr-un parc zoologic din Australia cu Destinația: acasă!

The Unforgivable

11.340.000 ore de vizionare. A fost văzut de 6.096.774 de ori.

Eliberată din închisoare după o condamnare în urma unei crime violente, Ruth Slater (Bullock) revine într-o societate care refuză să-i ierte trecutul. Confruntându-se cu judecata aspră a celor din locul pe care îl considera „acasă”, singura ei speranță pentru a se reabilita este să-și găsească sora mai tânără, de care acum este înstrăinată și pe care a fost nevoită să o lase în urmă.

Red Notice

11.090.000 ore de vizionare. A fost văzut de 5.806.282 de ori.

Interpolul emite o notificare roșie (un mandat pentru localizarea și arestarea celor mai căutați infractori din lume), iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), trece la treabă. În căutările lui pe tot globul, se trezește în mijlocul unui jaf îndrăzneț și se vede forțat să-și unească forțele cu cel mai mare hoț de opere de artă din lume, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pentru a-l prinde pe cel mai căutat hoț de opere de artă din lume, supranumit Nebunul (Gal Gadot). Aventura amețitoare care urmează îi poartă pe cei trei în jurul lumii, pe ringul de dans, într-o închisoare izolată, în junglă și, cel mai grav pentru fiecare dintre ei, îi ține mereu unul în compania celuilalt. Din distribuția de excepție mai fac parte Ritu Arya și Chris Diamantopolous. Bazat pe scenariul lui Rawson Marshall Thurber (Agenți aproape secreți, Infernul din zgârie-nori) care semnează și regia și produs de Hiram Garcia, Dwayne Johnson și Dany Garcia din partea Seven Bucks Productions, compania Flynn Picture Co., care îi aparține lui Beau Flynn și Bad Version, Inc., compania lui Thurber, Red Notice este un joc sofisticat de-a șoarecele și pisica (intervine și o a doua pisică), ce ne poartă într-o călătorie prin întreaga lume.

Just Go With It

10.530.000 ore de vizionare. A fost văzut de 5.400.000 de ori.

În filmul Nevastă de împrumut, pentru a ascunde o minciună nesăbuită, un chirurg plastic, care-i face curte unei profesoare, cu mult mai tinere, o roagă pe asistenta sa, extrem de loială, să joace rolul nevestei de care chipurile intenționa sa divorțeze. Din cauza acestei minciuni, trebuie să intre în joc și copiii asistentei, iar pe toți îi așteaptă un week-end în Hawai care până la urmă le va schimba viața.

Columbia Pictures prezintă o producțe Happy Madison, Nevastă de împrumut, în interpretarea lui Adam Sandler și Jennifer Aniston. Regia îi aparține lui Dennis Dugan. Producătorii sunt Adam Sandler, Jack Giarraputo și Heather Parry. Scenariul le aparține lui Allan Loeb și Timothy Dowling și este bazat pe “Cactus Flower,” un scenariu de I.A.L. Diamond, după o piesă de Abe Burrows, inspirată după o piesă franceză de teatru de Barillet și Gredy. Producătorii executivi sunt Barry Bernardi, Allen Covert, Tim Herlihy și Steve Koren. Imaginea e asigurată de Theo Van de Sande, ASC. Scenografia e semnată de Perry Andelin Blake, montajul de Tom Costain, iar costumele de Designerul Ellen Lutter. Muzica e compusă de Rupert Gregson-Williams. Aranjamentele muzicale sunt realizate de Michael Dilbeck, Brooks Arthur și Kevin Grady.

Journey 2: The Mysterious Island

10,520,000 ore de vizionare. A fost văzut de 6,743,589 de ori.

Descurcărețul Sean are parte de o nouă aventură când pornește în căutarea bunicului său, eșuat pe legendara insulă misterioasă din romanele lui Jules Verne. Însoțit de prietenul mamei sale, Sean va ajunge pe insulă, dar secretele acesteia și creaturile imense care o locuiesc îi vor da mult de furcă în încercările sale de a-și regăsi bunicul. Continuare a filmului de succes lansat în 2008, Journey 2 îl găsește pe tânărul aventurier Sean într-o nouă călătorie. După ce primește un mesaj codat de pe o insulă misterioasă cu vulcani periculoși și forme ciudate de viață, băiatul este determinat să se avânte într-o nouă misiune periculoasă. Nereușind să-l oprească, tatăl său vitreg i se alătură, iar împreună cu un pilot de elicopter și frumoasa lui fiică, pornesc în căutarea insulei. Odată ajunși pe tărâmul misterios, cei patru trebuie să îl salveze pe singurul localnic al ținutului, înainte ca un seism puternic să scufunde întreaga insulă, cu toate comorile ei. Din distribuție fac parte: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson.

Seal Team

Quinn, o focă fără frică, adună o gașcă de recruți care să înfrunte nemiloșii rechini cu dinții ascuțiți ca lama și să-și redobândească libertatea în ocean. Din distribuție : Jessie T, Usher,J.K., Simmons,Kristen Schaal.

The Longest Yard

9.960.000 ore de vizionare. A fost văzut de 5.297.872 de ori.

Adam Sandler si Chris Rock joaca in „Echipa Sfarma-Tot”, produsa de casa Happy Madison si MTV Films si prezentata de de Columbia Pictures si Paramount Pictures, o poveste hazlie a unui fost mijlocas care incearca sa se descurce in cea mai dificila situatie posibila.