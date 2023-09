Flavia Mihășan, dezvăluiri neașteptate! Vedetă de la Antena 1 a suportat o adevărată traumă în adolescență: „Am avut foarte mult de tras”

Flavia Mihășan a devenit cunoscută publicului odată cu emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1. La un moment dat, aceasta a decis să pună familia pe primul loc și a hotărât să se retragă din lumina reflectoarelor. După mai bine de 3 ani de pauză, dansatoare a venit cu o surpriză pentru fani și la început de primăvară .

Momentele crâncene trăite de Flavia Mihășan

De curând, prezentatoare meteo a rubricii Super Neatza de Weekend a venit cu câteva dezvăluiri neașteptate. În cadrul celui mai recent interviu, vedeta a vorbit despre momentele mai puțin plăcute trăite în copilărie.

Balerină la bază, Flavia Mihășan a practicat dansul încă de mică. În perioada adolescenței, însă, a avut parte de o adevărată traumă. Se pare că atât ei, cât și colegelor sale li se spunea că sunt supraponderale, în condițiile în care făceau dans profesionist, aspect care a marcat-o.

„Eu am început dansul profesionist în clasa a cincea și cu cât erai mai slabă în acea școală a noastră, cu atât era mai bine. Am avut foarte mult de tras noi toate, toate colegele, că aveam senzația că suntem grase.

Noi eram absolut normale, doar că trecând prin perioada aceea hormonală, a adolescenței, unde te umfli efectiv că așa e, ni se spunea că suntem niște grase, iar noi eram niște fete normale. Mă mai văd cu colege de atunci și suntem foarte slabe toate și ne gândim: oare o fi din școală? Că am rămas cu… că ni se spunea: «Fetițo, ești ca o vacă», iar noi eram super slabe.

Foarte mult (n.r. a afectat-o), toate, da, pentru că nu aveam cum să fac să slăbesc, eu nefiind, în primul rând, grasă. Plus că era o schimbare, treceai prin perioada adolescenței, exact ca și gimnastele. Exact ca oamenii care fac sport de performanță, am trecut prin asta, dar e ok, altele au trecut prin ceva mai nasol”, a declarat Flavia Mihășan, notează .