Flavia Mihășan a revenit în televiziune, după 3 ani de pauză: „Am lipsit multă vreme”. Unde poate fi urmărită fosta asistentă TV

Flavia Mihășan a revenit în televiziune, la Antena 1, după o pauză de aproape trei ani.

Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” va prezenta rubrica meteo la „Super Neatza de Weekend”.

Flavia Mihășan a revenit în televiziune

În ediția din 5 martie 2023 a emisiunii Neatza de Weekend, Flavia Mihășan, fosta asistentă TV de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a revenit în emisiune. Dansatoarea de la „Super Neatza de Weekend”.

În urmă cu 3 ani, Flavia Mihășan anunța că se retrage din televiziune pentru a se dedica familiei sale. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost atunci înlocuită cu Ramona Olaru, care lucrează și în prezent la matinalul de la Antena 1.

„Am lipsit multă vreme”

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani, așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”.

De aici încolo ne vom vedea și abia aștept! Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… mi-a folosit maxim, pentru că am avut mari emoții azi”, a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram, scrie .