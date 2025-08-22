B1 Inregistrari!
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș

Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 14:26
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Florian Rus Sursa foto: Facebook

Florian Rus a devenit tată la 36 de ani. Partenera sa, Anca, a născut un băiețel, iar artistul a ținut să împărtășască această veste cu fanii săi care îl urmăresc pe Instagram.

Cuprins:

  • Mesajul lui Florian Rus pentru bebelușul său
  • O relație care s-a sudat în timp

Mesajul lui Florian Rus pentru bebelușul său

Cântărețul a primit a împărtășit vestea cu fanii săi pe Instagram, unde a publicat primele imagini cu bebelușul nou-născut. Pe lângă fotografie, Florian Rus a postat și un mesaj emoționant dedicat bebelușului.

„Voi face tot ce pot, puștiule!” a spus fericitul tată.

Fanii care îi urmăresc postările de pe rețelele de socializare au reacționat și l-au felicitat.

„Felicitări, frate!”; „Să vă aducă numai împliniri o viață întreagă!”; „Dumnezeu să îl binecuvânteze cu sănătate!”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care le-a primit.

O relație sudată în timp

Nașterea bebelușului vine după o relație, între artist și partenera sa care durează de aproape două decenii. Florian Rus și partenera sa, Anca, se cunosc și formează un cuplu încă din adolescență. Artistul a povestit că relația lor a cunoscut, de-a lungul timpului, mai multe suișuri și coborâșuri. În ciuda greutăților, însă, a rezistat în timp, chiar dacă au mai fost și perioade în care s-au separat.

„Ne știm de la 15 ani, am fost despărțiți, am trecut prin foarte multe, cumva, ceva ne-a adus împreună. În nicio relație nu e lapte și miere. A stat cu mine prin toate etapele, perioadele vieții mele mai urâte, mai frumoase…”, povestea de curând Florian Rus.

Cei doi au reușit să construiască o legătură solidă, iar Florian a povestit cum au reușit să se susțină și să crească împreună, el și Anca.

„Deși în perioada asta în care trăim se poartă să schimbi un om, la noi nu s-a întâmplat asta. Nu am neapărat o rețetă sau un secret. În toți cei 17 ani de relație parcă nu am fost noi, mereu ne-am schimbat și ne-am așteptat unul pe altul. (…) A stat cu mine prin toate etapele vieții mele”, a mai povestit artistul.

