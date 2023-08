Florin Călinescu, reacție surprinzătoare după prestația lui Gheboasă de la Untold: „Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși”

În ultimele zile, Gheboasă, pe numele său real Gabriel Gavriș, a declanșat un val întreg de critici la adresa lui.

Una dintre piesele pe care le-a cântat la Untold 2023 a avut un limbaj obscen, considerat de multă lume nepotrivit pentru stereotipurile societății actuale.

Florin Călinescu, deloc impresionat de scandalul petrecut la Untold

Scandalul iscat după concertul susținut de Gheboasă nu l-a lăsat indiferent nici pe Florin Călinescu. Potrivit acestuia, tânărul nu are vreo legătură cu muzica, dar „dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen ce treabă am eu să-mi dau cu părerea?”.

Mai mult decât atât, Călinescu a mai spus că prezența minorilor la concertul lui Gheboasă e stric problema părinților acestora.

„Eu nu am o problemă cu festivalul (Untold), cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare „Yellow Submarine”.

Băiatu’ în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică, dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia … E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență. Eu nu am o ureche muzicală deosebită, dar rămân acolo, la Lennon, la Paul McCartney, la Rolling Stones.

Nu sunt convins că sunt vremuri mai bune acum. Nu sunt convins de chestia asta, dar nu e treaba mea. Spunea Einstein că odată cu progresul medicinei, cu greu mai găsești un om sănătos”, a declarat Florin Călinescu în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN, notează .