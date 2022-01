Florin Dumitrescu, despre începuturile în carieră: „Am dat foc la o bucătărie. Am plecat plângând”

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai de succes chefi din România. Acesta a reușit să cucerească inimile telespectatorilor. Sfaturile bucătarului sunt urmărite de mii de gospodine, care îl respectă și au încredere în ceea ce zice vedeta. Foarte puțini știu despre începuturile carierei sale.

Florin Dumitrescu, disperat și dezamăgit

Florin Dumitrescu este un nume sonor în lumea mondenă. Bucătarul s-a implicat activ în câteva proiecte și a devenit cunoscut publicului larg după emisiunea „Chef la Cuțite”. Bărbatul a reușit să-și construiască o carieră de invidiat. Acesta a început să muncească de la 14 ani. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Celebrul bucătar s-a dedicat mult meseriei. Florin Dumitrescu s-a inspirat de succesul unui chef din Italia pe care l-a văzut la televizor. Părinții l-au susținut și l-au angajat într-unul dintre cele mai bune localuri din capitală. Juratul de la „Chefi la Cuțite” a început de la curățatul cartofilor.

Cum a fost prima zi de muncă a lui Florin Dumitrescu

„Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci (…)Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a dezvăluit Florin Dumitrescu, citat de unica.ro.

Peste trei ani, bucătarul a evoluat și a ajuns să câștige mai mult decât părinții lui. Vedeta a început să se promoveze și să devină tot mai cunoscut și solicitat.

„La 17 ani, ca bucătar, câștigam de 3 ori mai mult ca mama. (…) Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul service-ului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”, a mărturisit Florin Dumitrescu.