Florin Piersic Jr., criticat și jignit: „Ți-ai făcut tatăl de rușine!”. Reacția actorului

Florin Piersic Jr. a fost luat la rost de unii internauți pe motiv că și-ar fi făcut de râs tatăl. Dar acesta și-a păstrat calmul și nu a răspuns cu aceeași monedă răutăților.

Piersic Jr., reacție la criticile primite

Florin Piersic Jr. a publicat pe rețelele sociale un mesaj pe care l-a primit de la o femeie furioasă, notează Aceasta i-a reproșat actorului că și-a făcut de râs tatăl, pe marele actor Florin Piersic: „Ți-ai făcut tatăl de rușine pe internet. Ești invidios că la anii pe care îi ai tu, taică-tu arăta ca un prinț de frumos, tu în schimb arăți ca muma pădurii. Să dea Dumnezeu să ajungi la anii lui. Cum o să arăți la 86 de ani?”

Citește și:

Deși jignit, Florin Piersic Jr. a răspuns doar cu o scurt ironie: „Gânduri bune. Mulțumesc pentru urare”.

Florin Piersic Jr., despre relația cu tatăl său

Florin Piersic Jr. și tatăl său se văd destul de rar din cauza programelor încărcate pe care le au. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă, fiul a povestit petrecut în timpul pandemiei.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță”, a povestit Piersic Jr..

Acesta a mai spus că între el și tatăl său practic nu a existat o relație reală din cauza al marelui actor: „Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală”.