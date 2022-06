Florin Piersic Jr., despre cel mai mare eșec din viață: „Credeam că tot ce zboară se mănâncă”

Florin Piersic junior a plecat în SUA la 25 de ani. Artistul a încercat să-și creeze o carieră de succes fără ajutorul părinților. Fiul maestrului a depus un efort uriaș și a reușit să-și îndeplinească visul cel mare.

Florin Piersic jr. a spălat vase într-un local din SUA

Se pare că viața actorului nu a fost întotdeauna roz. Florin Piersic jr. a lucrat și într-un restaurant de fițe, care a fost vizitat de multe vedete. Bărbatul spera , însă a ajuns să spele vase într-un local.

„A trecut mult timp şi memoria mă înşală. Am spălat vase, la maşină. Le clătești, mai întâi, apoi le pui într-un cub mare, la vreo 200 de grade. Făceam asta zilnic cam 16-17 ore pe zi, timp de trei, patru luni. Aveam 25 de ani. Credeam că tot ce zboară se mănâncă. Credeam că, dacă eram la New York, o să mă vadă Steven Spielberg. E vorba de vârstă.

Mai ales dacă lucrezi la un restaurant, eventual trecând de la spălat vase la chelner, poți să te întâlnești cu un actor cunoscut și să îi spui: sau să îi scrii numărul de telefon pe un șervețel. Exact după ce am plecat, a doua zi, mi-a zis cineva că a filmat Al Pacino în restaurantul ăla”, a dezvăluit Florin Piersic Jr., în cadrul unui interviu pentru „Gătit la Costum”.

Tensiuni în familia actorului

Florin Piersic junior nu este obișnuit să vorbească despre viața personală și nu comentează relația cu celebrul său tata. Se pare că între cei doi există o tensiune, pe care artistul nu vrea să scoată în evidență. Actorul a crescut printre mai mulți oameni de creație și este

Vedeta a fost invitată, recent, în studioul lui Marius Tucă, unde a vorbit, în premieră, despre momentele tensionate în relația cu Florin Piersic.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză.

Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță”, a povestit Florin Piersic jr.