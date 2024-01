Fosta soție a lui Răzvan Simion a terminat facultatea / Meseria pe care și-a ales-o Diana, la 45 de ani

Fosta soție a lui Răzvan Simion, Diana Simion-Biță, a absolvit facultatea la vârsta de 45 de ani. Pentru ea a fost unul dintre cele mai mari visuri, reușind să absolve Facultatea de Psihologie cu media 9,90.

Bucuria a fost de nedescris, motiv pentru care Diana a împărtășit acest moment important și cu fanii ei.

Diana își susține copiii, întrucât urmează să aibă două examene importante

În ultima perioadă, fosta soție a prezentatorului tv și-a îndreptat atenția mai mult spre cei doi copii pe care îi are cu Răzvan, pentru că vor trece prin două examene importante, bacalaureatul și evaluarea națioanlă.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea Facultății de Psihologie cu media 9,90.

Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă tine chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate. Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură, și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut.

Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm, și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot. Și cred că cele mai multe mulțumiri le merită copiii mei, care au avut răbdare și înțelegere pentru mama lor studentă, mai ales în acest an în care amândoi trec prin cele mai grele provocări, examenul de capacitate și bacalaureatul, dar și soțul meu, care este sprijinul, ancora și busola mea clipă de clipă.

N-a fost ușor, și ăsta este doar începutul acestui drum, dar aș face asta de o mie de ori fără să clipesc, dacă ar trebui s-o iau de la capat…”, a spus ea pe Facebook.