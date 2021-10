Fuego, afectat de pandemie. Cum s-a schimbat viața lui Paul Surgiu în carantină și la ce a recurs pentru a-și ocupa timpul

Unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România, Fuego, a povestit cum l-a afectat pandemia, câte concerte și spectacole a fost nevoit să anuleze și mai ales cum și-a ocupat timpul în carantină.

În perioada izolării sociale, Paul Surugiu se pare că și-a găsit un nou hobby, iar astfel timpul a trecut mai repede.

Cum l-a afectat carantina pe Fuego și ce schimbări a adus pandemia în viața lui

Fuego, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, dar și unul dintre cei mai îndrăgiți, a fost nevoit să își anuleze un nou concert, din cauza pandemiei.

Paul Surugiu a vorbit despre faptul că evenimentul pe care urma să îl susțină la Sala Palatului a fost iar anulat din cauza pandemiei. Concertul lui Fuego a fost reprogramat, pentru moment, pentru data de 5 martie, după cum a anunțat chiar el, la Măruță.

„În fața publicului e viața mea. Nu cred că aș știi să fac altceva, nu cred că aș putea să trăiesc altfel, dar pentru mine pandemia a trecut repede, pentru că am stat în casă și am pictat”, a povestit Fuego în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Pierderea tatălui, una dintre cele mai mari drame din viața lui Paul Surugiu

Fuego a vorbit și despre un moment mai puțin plăcut din viața lui, pierderea tatălui. Paul Surugiu a considerat întotdeauna că viața i-a răpit părintele prea devreme.

„Tata a însemnat foarte mult pentru mine. A plecat mult prea devreme. A avut un preinfarct și a început să fie foarte strict cu tratamentul lui. A plecat la zece ani de la acel preinfarct. Tata a fost un om extrem de deștept, am avut multe de învățat de la el”, a mai povestit Fuego, la Măruță.

Ce spune Fuego despre secretul succesului:

„Am fost întrebat recent după câți ani de muncă am întâlnit succesul! Am muncit cu sânge, cu ani aproape de nopți nedormite, cu milioane de kilometri făcuți, cu eforturi și sacrificii, dar și cu bucurii nenumărate. Succesul, în cazul meu, nu a venit peste noapte și nu m-am trezit o persoana cunoscută dintr-o dată, fără să lupt pentru asta.

În anii în care eu m-am lansat nu era la fel de simplu cum e azi, dar dincolo de asta, adevărata provocare a fost să mă mențin, să-mi fac treaba, să pot evolua și să mă pot dezvolta ca artist, pe toate planurile. Firește că după ce ești serios, devotat, implicat, punctual și asumat, apare și aprecierea din partea oamenilor și te bucuri de ceea ce ai făcut! Viața de artist, în sine, nu e așa roz cum și-o închipuie toată lumea!

Sunt multe avantaje și dezavantaje și multe sacrificii care vin la pachet cu așa-zisa celebritate! Eu nu mă consider o vedetă, ci doar un om care face artă și care apare la televizor”, a scris Fuego pe contul său de Facebook.