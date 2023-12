Fuego, asaltat de fane, chiar în mijlocul concertului. Ce cadouri inedite a primit artistul: „Dacă vreți mă urc și pe scaun” (VIDEO)

de iarnă, bucurându-și fanii cu melodii și momente pline de energie. Artistul a dansat, a cântat și a glumit alături de publicul său român, creând o atmosferă vibrantă și distractivă în timpul concertelor.

Fuego, asaltat de fane în timpul concertelor

și a început să cânte, așezat pe un scaun. Seara nu s-ar fi încheiat complet fără interpretarea celei mai îndrăgite melodii de Crăciun a sa, „Împodobește, mamă, bradul”, într-o orchestrări proaspătă.

„Bine v-am găsit, dragi români. La mulți ani! Să fiți sănătoși și să vă iubească toate bucuriile vieții. Am venit cu mare plăcere în această seară în fața dvs. Sper să aveți o seară pe care să nu o uitați niciodată. Nu am venit oricum. Admirați-mă în toată splendoarea mea. Sunt din Maramureș venit. Și am spus… costumul popular tradițional este atât de special…

Mai ales că prima parte a concertului nostru are un pic așa de influență de Maramureș, prin ritmurile acestea tam-tam-tam, atât de frumoase și de speciale ale acestei zone. Dragi prieteni, să aveți o seară excepțională și cântați împreună cu noi. Aducem mai aproape de voi magia Crăciunului nostru românesc”, a spus Fuego când a urcat pe scenă, luni seară, potrivit .

View this post on Instagram

Artistul a primit 30 de borcane de dulceață de portocale

Artistul a primit numeroase buchete de flori și o carte specială. În timp ce împărtășea experiențele sale din turneul de Crăciun în țară, a dezvăluit cu zâmbetul pe buze că a primit chiar și aproximativ 30 de borcane de dulceață de portocale.

„Vreți să mai stau aici? Dacă vreți mă urc și pe scaun, dar masa pe mine nu mă ține. Facem accident”, a spus Fuego, în glumă.