Gest de milioane făcut de Fuego într-un supermarket. Ce a putut să facă cântărețul: „Nu am să uit niciodată!”

un gest emoționant într-un supermarket. Artistul a spus că, în afara scenei, e ca oricare alt om. Într-o zi, se afla la cumpărături, când a văzut o familie tristă și a vrut să le aducă un zâmbet. S-a apropiat de ei și le-a cerut să facă o poză împreună.

Gestul făcut de Fuego într-un supermarket

„În momentul în care devii persoană publică îți asumi fiecare apariție, fiecare mișcare. Eu sunt un om cu zâmbetul pe buze. Mai știu un lucru, în momentul în care ies din casă, am zâmbetul la purtător. Nu am să uit niciodată! Am intrat într-un market, acum vreo doi ani. Îmi cumpăr tot felu de chestii, eu sunt un om ca și dumneavoastră, îmi fac cumpărăturile la fel ca dumneavoastră, cumpăr aceeași pâine.

Nu mă consider o vedetă și nu îmi place cuvântul acesta și îl urăsc. Am văzut un cuplu, cred că era o familie. Erau triști, cumpărau, se uitau la prețuri, nu știu exact ce gândeau. Eu aveam senzația că este cam scump produsul pe care voiau să îl cumpere și nu își permiteau să dea atâția bani pe un astfel de produs.

Am lăsat căruciorul m-am dus la ei și le-am spus: De ce sunteți triști? Haideti să facem o poză. I-am rupt din cotidian și au zâmbit. Ei nu vor uita niciodată acel moment. Eu am mers la ei. Este foarte important să te comporți civilizat și ca un om normal în fața celorlalți, să nu ai fițe și aere de vedetă, chestia asta nu o suport, sau cu bodyguard, nu sunt genul acela”, a declarat Fuego pentru .

View this post on Instagram

Artistul spune că faima nu l-a schimbat

că celebritatea nu l-a afectat în niciun fel și că a păstrat aceeași persoană pe parcursul celor 30 de ani.

„Eu nu m-am schimbat în acești treizeci de ani. Eu sunt copilul Paul Surugiu care a pornit de la Turda. Cu bune și cu rele. Și mai știu un lucru, că nu te poate iubi toată lumea. Sunt iubit doar de oamenii care iubesc muzica mea. Cel mai important este să fi fericit și mulțumit, tu cu tine”, a mai declarat artistul.