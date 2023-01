Fuego, despre cum l-a afectat moartea tatălui său: „Anumite răni nu se șterg niciodată”. Ce relație are artistul cu mama sa

Într-un interviu acordat recent, Fuego a dezvăluit cum l-a afectat moartea tatălui său și a bunicii sale. Atunci când vorbește despre sine, cântărețul dă dovadă de o modestie extraordinară și recunoaște faptul că are multe defecte, însă și faptul că este perfecționist.

Paul Surugiu este unul dintre cei mai iubiți artiști – simplitatea, bunul-simț, omenia, empatia, atașate unui talent imens, i-au adus dragostea și respectul celor care iubesc muzica izvorâtă din suflet.

Fuego, despre valorile de viață primite în copilărie

În cadrul unui interviu acordat pentru , întrebat despre educația din copilărie și despre cele mai importante valori ce i-au fost insuflate de părinți și bunici, Fuego a povestit că:

„Bunica mea, scumpa mea bunică, mi-a zis că modestia înseamnă să știi cum să te porți cu fiecare om, să nu-l tratezi diferit, să nu ai impresia că ești superior cuiva și, mai ales, să știi că niciodată nu ai realizat suficient și mai ai mult de muncă. ! Ai mei m-au învățat că, atunci când îmi dau cuvântul, orice ar fi, orice problemă aș avea, oricât ar părea că universul se frânge, trebuie să-l respect, să-l onorez și să fac în așa fel încât oamenii care și-au pus speranțe în mine să nu fie dezamăgiți.

Asta mă face să fiu corect și așa am fost mereu. Am fost mereu ghidat, de mic copil, de când bunica îmi insufla valori de viață, după principiul profesionalismului, iar termenul acesta include multe. Demnitatea e un capitol important, pentru că niciodată, dar niciodată, dacă ai principii, nu trebuie, după cum zice o zicală românească, „să lingi unde-ai scuipat! Profesionalismul include implicare, punctualitate, ascultare și respect al celor care poate că știu mai mult decât tine. Profesionalismul înseamnă muncă asiduă, răbdare, temeinicie și ceea ce nimeni nu prea mai are azi – bunul-simț”.

Fuego, afectat de moartea tatălui său

De asemenea, Fuego a povestit despre cum l-a afectat moartea tatălui său: „Am o multitudine de amintiri cu el. Nu voi uita niciodată serile pe care le petreceam împreună și povesteam, și mă uimea cu toate cunoștințele sale. Nu voi uita vacanțele în care i-am dus pe ai mei. Nu voi uita privirea și sfaturile lui! Nu am cum să-l uit deloc! Anumite răni nu se șterg niciodată… , dar imaginea lor e impregnată acolo în sufletul meu! Iar eu sunt eu, cel de azi, și datorită lor!”.

Fuego a mai povestit că, deși ambii părinți i-au oferit suport și sprijin, el s-a simțit mai apropiat de mama sa. „Mama mea, Eugenia, este, fără doar și poate, eroina mea. Și-a sacrificat destinul, a clădit și nu a cerut niciodată lauri pentru asta. A înțeles că viața ei este formarea mea și nu a ezitat niciodată în îndeplinirea acestui vis special. Oricum ambii m-au susținut necondiționat, mi-au deschis porți, au avut grijă de mine și cred din suflet că le-am împlinit așteptările!

Dincolo de asta, mama e și ea un personaj, comic, cu replici surprinzătoare la orice, mereu pusă la punct cu toate informațiile și cu drag de ce-i frumos și special. Îmi doresc pentru ea sănătate, liniște, fericire și clipe aproape de ea, cât mai mult timp cu putință”.

Fuego are o viață foarte încărcată, dar are mereu grijă să își facă timp și pentru pasiunile sale: „Îmi încarc bateriile făcând tot ce-mi place – pictez, mă relaxez, stau cu prieteni, dorm, văd un film bun sau citesc o carte. În ultima vreme, în timpul liber, m-am uitat la câteva serii interesante pe Netflix, care m-au destins și care m-au făcut cumva să văd lumea cu alți ochi. Nu sunt un om care să aibă timp vreo clipă să se plictisească. Chiar dacă sunt permanent pe drumuri sau implicat în proiecte, știu cum să am grijă de sufletul meu, să mă odihnesc și să nu mă extenuez”.