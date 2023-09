Gabriel Cotabiță a fost țepuit de Mihai Bobonete. L-a pus să numere banii și a plecat fără să îi mai dea marfa

În vremea tinereții, era pus pe șoții, când încă nu era cunoscut și vindea pește la marginea drumului. Acesta l-a păcălit pe Gabriel Cotabiță, iar după ani de zile în care s-au revăzut, Cotabiță a adus vorba despre acea pățanie.

Cotabiță a plătit peștele, dar n-a primit niciunul

de pescuit încă din tinerețe, iar captura pe care o prindea, o vindea la marginea drumului. Unul dintre clienții lui a fost Gabriel Cotabiță, care a fost țepuit de puști. Artistul a vrut să cumpere un pește de 20 de kilograme, dar Bobonete i-a arătat unul de 7-8 kilograme, dar a avrut grijă să nu îi mai dea niciunul și să ia banii de la Cotabiță, transmite

„Lui Cotabiţă nu i-am chiar vândut… Am avut intenţia de a-i vinde, cum el a avut intenţia de a cumpăra! Gabi a oprit maşina, avea un jeep, un Grand Cherokee, verde sau negru, nu mai ţin minte, şi a spus că voia un peşte. Ne-am dus, am luat peştele din spate, din ladă, şi el a zis că vrea ceva de 20 de kile… ăsta avea şapte sau opt!

Şi când m-am dus cu cântarul am pus piciorul pe coadă şi am ridicat şi am întrebat, cam de cât aţi vrea să fie, de 20, şi am tras până la 20! El a zis ăsta e! Şi i-a spus, îl împachetăm în gheaţă, îl punem într-o folie… Da, da, să ţină până la Bucureşti! Coborâţi? Nu! A numărat nişte dolari… Ştiţi cu dolarii? Ştiam şi cu yenii! A dat banii prin geam şi a zis puneţi-l în spate!

Când am deschis, am văzut că bancheta din spate obtura tot până la nivelul ochilor din oglinda retrovizoare. Şi-atunci am luat peştele, l-am pus sub maşină, şi m-am aplecat pe portbagaj de două ori… Am închis şi a plecat Găbiţă cu demaraj!”, a povestit Mihai Bobonete, în podcastul „Ac de siguranţă” al lui Răzvan Exarhu.

Bobonete a recunocut că l-a înșelat pe cântăreț

Totuși, după ani de zile, cei doi s-au revăzut și au discutat despre situația cu peștele. Mihai a recunoscut că l-a păcălit, i-a arătat un pește mai mic decât voia el și nici nu i l-a pus în mașină. Cotabiță și-a data seama că a fost înșelat, dar nu s-a mai întors la el pentru că distanța era prea mare.