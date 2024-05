Gabriela Cristea, la spital. „Din păcate am niște probleme de sănătate” (VIDEO)

Gabriela Cristea se confruntă cu problemele de sănătate, aceasta ajungând la . Fanii vedetei i-au remarcat lipsa în emisiunea pe care aceasta o moderează.

„Din păcate am niște probleme de sănătate”

a mărturisit că a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate. Totodată, aceasta a mai spus, pe Facebook, că este nevoită să rămână în concediu medical.

„Dragilor, știu că mă așteptați în direct la emisiune, însă din păcate lucrurile nu stau așa cum ni le propunem noi. Din păcate am niște probleme de sănătate care de astăzi dimineață mă țin prin spital. Sunt convinsă că ne vom revedea curând. O să trebuiască, din păcate, să stau în concediu medical și sper să mă scuzați cu privire la treaba asta pentru că vor mai fi emisiuni și cu siguranță o să ne întâlnim cu bucurie și cu speranță”, a afirmat ea.

„Când am ajuns la spital mă durea tot, mă durea și firul de păr din cap”

Vedeta a povestit că s-a testat pentru gripă și pentru Covid, iar rezultatele au fost negative.

„M-am trezit azi-noapte undeva pe la ora 04:00, cu febră, un 37 cu 9. Foarte repede febra a crescut la 38 cu 1 iar până în prânz când am plecat la spital aveam deja 38 cu 9. M-am bănuit de gripă de tip A sau B sau chiar și de Covid. Nu a fost cazul pentru că m-am testat de acasă și aici…și nu am. Când am ajuns la spital mă durea tot, mă durea și firul de păr din cap”, a afirmat Gabriela Cristea.