George Clooney și soția sa, Amal, au decis, în urmă cu câțiva ani, să renunțe la agitația de la Hollywood și să se retragă în Franța, la o fermă. El a declarat că a vrut să le ofere copiilor săi o viață echilibrată, fără presiunea pe care o implică .

George Clooney își duce familia la o fermă din Franța

Cunoscutul a ales să se retragă alături de familia sa, în Franța, departe de agitația de la Hollywood. George Clooney trăiește acum retras, ducând o viață liniștită alături de soția sa, Amal, și de copiii lor. Departe de ă, cei doi își duc viața la o fermă, unde actorul spune că a vrut să le ofere gemenilor săi o copilărie echilibrată.

Actorul consideră că mutarea în Europa, decizie pe care a luat-o în urmă cu câțiva ani, s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate din viața sa. Pentru el, viața la fermă a însemnat revenirea la vremurile copilăriei.

„Da, suntem foarte norocoși. Știi, locuim la o fermă în Franța. Am petrecut o mare parte din copilăria mea la o fermă, iar ca puști uram ideea asta cu totul. Dar acum, pentru ei, e altceva, nu stau pe iPad-urile lor, știi? Mănâncă la masă cu adulții și trebuie să-și ducă farfuriile. Au o viață mult mai bună”, a declarat Clooney, într-un interviu acordat revistei .

Actorul preferă o viață modestă pentru copii

Actorul George Clooney a spus că a ales viața la o fermă deoarece Los Angeles nu i s-a părut un oraș potrivit pentru a-și crește copiii.

„Eram îngrijorat în legătură cu a-i crește pe copiii noștri în Los Angeles, în cultura Hollywoodului. (…) Simțeam că nu vor avea niciodată un start corect în viață”, a declarat Clooney.

Potrivit spuselor sale, în Franța copiii nu au de suferit din cauza celebrității părinților. Aici, ei nu sunt interesați de faimă și nici de beneficiile pe care le-ar aduce acest lucru.

„În Franța, lor nu le pasă deloc de faimă. Nu vreau ca ei să meargă pe stradă îngrijorați din cauza paparazzi. Nu vreau să fie comparați cu copiii altor vedete”, a mai spus actorul american.

George Clooney are doi copii

George și Amal Clooney sunt căsătoriți din anul 2014 și au devenit părinți trei ani mai târziu, în 2017. George Clooney și soția sa au gemeni, pe Alexander și Ella, care împlinesc în acest an 8 ani.

„Amal și cu mine ne bucurăm cu adevărat de viață. Copiii noștri au 7 ani, iar ei urmează să împlinească 8, ceea ce e o vârstă grozavă. Sunt foarte curioși și amuzanți”, a spus actorul într-un interviu pentru emisiunea Morning de la CBS.

În plan profesional, George Clooney se pregătește pentru lansarea noului său film, Jay Kelly. Producția a avut premiera mondială la și va fi difuzată pe Netflix începând cu 5 decembrie.

Filmul spune povestea unui actor celebru care, la 60 de ani, trece printr-o criză personală în timp ce călătorește în Italia pentru a primi un premiu.