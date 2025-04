George Ivașcu, despre prietenia lui cu Codin Maticiuc: „Am început să ne înțelegem fără a ne spune vorbe”

a vorbit despre pe care o are cu , în cadrul unui interviu .

Ce spune acesta

„Cel mai bine m-am înțeles cu toți cei cu care am lucrat. Acum, gândindu-mă la secvențele pe care le-am avut, indiferent că este vorba de alți actori sau de George Mihăiță, cu care mă știam și alături de care am mai jucat, m-am înțeles cu toți. N-am cum să nu menționez că cea mai mare revelație și bucurie reală este întâlnirea mea cu Codin Maticiuc, pe care nu îl cunoșteam profesional, îl știam doar ca om, dar nu mai jucasem împreună. Este o imens de mare bucurie. Cred că facem un cuplu foarte mișto împreună, așa cum îl numea și Codin: «un cuplu iubibil»”, a spus George Ivașcu.

„Eu și Codin Maticiuc am devenit prieteni și în viața reală. Dar, în mod special, am devenit o echipă. Am început să ne înțelegem fără a ne spune vorbe. Pur și simplu se dă acțiune și chiar dacă am stabilit ceva cu regizorul, iar secvența presupune anumite lucruri, noi ne înțelegem între noi. De exemplu în «Tătuțu’», când Iulică, numele personajului lui Codin, îl fură pe Pelicanu, Anghel Damian ne-a dat doar o indicație simplă: «Te-ai prins și fugi după el». De aici a ieșit o adevărată bătaie, pentru care am avut nevoie de o singură dublă”, a adăugat actorul.