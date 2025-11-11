B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase

Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase

B1.ro
11 nov. 2025, 23:00
Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
Sursa Foto: Instagram/ @gheboasa11
Cuprins
  1. Unde a fost găsit mașina lui Gheboasă de Poliție
  2. Cum a fost sancționat Gheboasă pentru apelul abuziv la Poliție

Trapperul cunoscut pentru prestația controversată de la Untold și problemele legea privind deținerea de substanțe interzise, a fost din nou în centrul atenției. Gheboasă s-a prezentat recent la Poliție pentru a depune o plângere penală, susținând că i-a fost furată mașina și o sumă de bani. Investigațiile rapide ale autorităților au scos însă la iveală o situație demnă de o comedie. 

Unde a fost găsit mașina lui Gheboasă de Poliție

Gheboasă a mers la secția de poliție pentru a semnala dispariția autoturismului său, susținând că mașina i-a fost furată din parcarea subterană a blocului. Pe lângă mașină, el a raportat că i-a fost sustrasă și o sumă de bani din locuință.

„Vreau să îmi declar mașina furată. Mi-a furat cineva mașina acum de la subsolul blocului. Ni s-a zis să declarăm cât de repede. Nu numai mașina, mi-a furat și bani din casă”, le-a declarat trapperul polițiștilor.

Însă, investigațiile demarate de Poliție nu au durat prea mult. Ceea ce părea a fi un caz serios de furt s-a transformat rapid într-o scenă tragi-comică. Polițiștii au descoperit autoturismul artistului parcat la un supermarket din apropierea casei sale. Se pare că singurul loc în care mașina „a dispărut” a fost din memoria trapperului. Tânărul uitase că lăsase autoturismul în parcarea magazinului, nu în parcarea blocului.

Cum a fost sancționat Gheboasă pentru apelul abuziv la Poliție

Drept urmare a alarmei false, trapperul nu a scăpat nepedepsit. Deși și-a recuperat mașina, el va fi sancționat de autorități. Gheboasă va primi o amendă pentru apelarea abuzivă a forțelor de ordine, a declarat o sursă din poliție pentru Cancan.

Nu este prima dată când Gheboasă are probleme cu autoritățile sau stârnește controverse. Oamenii și-l amintesc în special pentru show-ul său de la festivalul Untold, unde a folosit un limbaj vulgar în fața spectatorilor. De asemenea, artistul a fost prins că deținea substanțe interzise pentru consum propriu. În urma acelui incident, el a fost cercetat într-un dosar de trafic de droguri și a primit o amendă penală în valoare de 4.800 de lei.

Tags:
Citește și...
Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
Monden
Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
Monden
Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
Monden
Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații: „Mi-e frică de nu mai pot”. De ce afecțiune suferea
Monden
Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operații: „Mi-e frică de nu mai pot”. De ce afecțiune suferea
Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
Monden
Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul
Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate
Monden
Carmen Tănase: „Am scos cu mâna căpușe de pe câini, dar nu am avut nimic niciodată”. Câte animale de companie are și cum le ajută pe cele abandonate
Daciana Sârbu: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”. Ce program are de Sărbători și cum își împarte timpul cu copiii, după divorț
Monden
Daciana Sârbu: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”. Ce program are de Sărbători și cum își împarte timpul cu copiii, după divorț
Mellina: „Admir fiecare femeie care este mamă”. De ce nu își dorește copii
Monden
Mellina: „Admir fiecare femeie care este mamă”. De ce nu își dorește copii
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Monden
Surpriză pentru un cuplu care filma un video pentru TikTok. Filmarea s-a viralizat datorită lui Leo Messi
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
Monden
Corina Caragea, despre cea mai scumpă vacanță: „Ca într-un vis așa. Stai să mă ciupesc!”. Cât a plătit pentru aceasta
Ciprian Ciucu
Ultima oră
00:05 - Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
00:01 - Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
23:59 - Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
23:30 - Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
23:26 - Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
23:22 - Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
23:04 - Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
23:00 - Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
22:44 - Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
22:31 - Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)