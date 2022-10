Gheorghe Turda, față-n față cu Nicoleta Voicu: „Doamne ferește, de ce să fug?! Eu nu sunt un laș”

Moment rar în showbizul românesc! Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu au dat ochi în ochi în mod neașteptat. Cei doi s-au întâlnit în cimitir, așa cum a dezvăluit Gheorghe Turda pentru Antena Stars.

Gheorghe Turda a mărturisit la Antena Stars că nu a observat-o pe fosta lui parteneră de viață, Nicoleta Voicu:

”Așa mi s-a părut și mie (n.r. că a văzut-o pe Nicoleta Voicu), dar nu mă interesează. Doamne ferește, de ce să fug?! Eu nu sunt un laș. Dacă alții sau altele se comportă altfel eu nu sunt, eu iau în piept orice situație. Dacă ne uitam ochi in ochi și ne făceam un semn de a ne saluta, cu drag îi răspundeam la salut.”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit .

Gheorghe Turda a avut parte de un accident la cimitir, asta după ce artistul a căzut atunci când a vrut să treacă un gard.

”Am văzut la înmormântare și acum mă doctoricesc. Am căzut când am vrut să trec gardul din fața cimitirului, am ridicat piciorul și când să ridic și celălalt picior, piciorul drept, m-am împiedicat și am căzut. Normal că m-au ajutat (n.r. oamenii), eu sunt destul de greu.

Am stat trei minute, am luat o gură de apă, m-am dus la mașină și am plecat acasă. M-a consultat doctorul meu de specialitate și mi-a spus ce trebuie să fac. O pastilă și un unguent.”, a declarat Gheorghe Turda.