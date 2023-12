Gheorghe Turda neagă că ar fi cerut-o în căsătorie pe Saveta Bogdan: „Mă vedeți pe mine să am asemenea gusturi?” / Reacția acidă a interpretului de muzică populară

Saveta Bogdan a șocat recent fanii, dezvăluind că , iar ea ar fi refuzat din motive personale.

Cu toate acestea, artistul a reacționat vehement, spunând că afirmațiile colegei sale de breaslă sunt pur și simplu inventate, potrivit .

„M-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut”

Saveta Bogdan a dezvăluit recent că, în tinerețe, a fost cerută în căsătorie de către faimosul cântăreț .

Cu toate că acesta era un bărbat frumos, a refuzat propunerea, explicând că nu voia să se implice romantic cu un coleg de breaslă, potrivit sursei citate.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit.

Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a declarat Saveta Bogdan.

Reacția lui Gheorghe Turda

Gheorghe Turda a avut o reacţie acidă la adresa Savetei Bogdan, după spusele artistei. Cântăreţul a negat afirmaţiile cântăreței de muzică populară, ba chiar a acuzat-o că vrea să îşi facă reclamă pe spatele său.

„Vai de mine, eram însurat de mult timp, aveam și copii mari, cum să fac așa ceva? Povești de adormit copiii! Mă vedeți pe mine Gheorghe Turda să am asemenea gusturi? Și cu asta am închis orice discuție. Ea este liberă să spună orice, ca să își facă reclamă cât încape pe spatele numelui meu.

Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, n-am ce explicații să dau. Pentru mine, soția mea a fost o zână de frumoasă. Saveta Bogdan vrea să-și facă reclamă și prin Gheorghe Turda, că nu a fost suficient până acum câte prostii a vorbit”, a declarat cântărețul pentru .