Oana Roman este una dintre cele mai active prezențe din mediul online. Nu de puține ori, povestește experiențele prin care trece și așa a făcut și de această dată.

Este cunoscut faptul că este iubitoare de piese vestimentare și accesorii de lux, însă de această dată, când a vrut să își achiziționeze o geantă, lucrurile nu au stat prea bine.

Ce i s-a întâmplat Oanei Roman

Oana Roman a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat recent. Dorindu-și foarte mult o geantă, văzută pe un grup, femeia a contactat vânzătoarea produsului. Oana și-a dorit să vizioneze geanta înainte de a o cumpăra, iar faptul că posesoarea produsului nu prea a fost de acord cu acest lucru, i-a ridicat semne de întrebare.

Chiar și așa, cu suspiciuni, Oana a ajuns la un acord cu tânăra vânzătoare. Vedeta a spus că va merge în localitatea în care se află vânzătoarea, la aproximativ 50 de kilometri de București, pentru a viziona produsul. Totuși, atunci când Oana Roman i-a cerut numărul de telefon, tânăra nu a vrut să i-l dea.

„Știți că eu cumpăr mult de pe grupuri. Tot felul de chestii, de ani de zile. Astăzi am văzut o fată care vindea o geantă care mi-a plăcut foarte mult și era și un preț cam suspect de mic. I-am scris mesaj pe Facebook, așa cum se face pe aceste grupuri, și i-am spus că aș vrea să văd geanta. Mi-a spus că ea este din alt oraș, aproape de București și dacă pot să mă duc acolo să o văd. I-am zis ok, nicio problemă, sunt 50 de kilometri, pot să vin fără nicio problemă.

Îi las numărul ei de telefon și îi spun: ”Lasă-mi și tu numărul tău de telefon să pot să te sun când vin acolo”. Și mi-a răspuns: ”E ok, nu, vorbim aici”. Pur și simplu nu a vrut să îmi dea numărul ei de telefon, de care oricum aș fi avut nevoie să pot să o sun când aș fi ajuns acolo. Oricum nu îmi dăduse nici adresa. (…) Ori geanta e fake? Ori eu par periculoasă și de asta nu mi-a dat numărul?”, a povestit Oana Roman pe

Oana Roman, singură în fața propriilor decizii, de la 14 ani

Nu cu mult timp în urmă, Oana Roman a povestit pe Internet câteva dintre gândurile care îi trec prin minte. Femeia a povestit că o macină foarte tare faptul că niciodată nu se poate deconecta de la tot și să petreacă timp liber, fără a face sau a gândi ceva ce trebui făcut.

Aceasta a precizat că toată această „obsesie” pentru muncă este o consecință a faptului că încă de pe vremea când era un copil, a trebuit să ia propriile hotărâri, fără a se putea baza pe cineva.

„Isa mi-a spus că, dacă nu mă așez să mă odihnesc, nu mai vorbește cu mine. Efectiv, nu reușesc să stau degeaba. Deloc. Aproape niciodată. E rău. Orice om are nevoie de pauze. Și dacă stau, mintea lucrează. Gândurile sunt în vrie. Nu știu încă să mă deconectez complet. E ceva ce nu îmi iese și, practic, asta ar fi dorința mea cea mai mare: să pot lua o pauză reală. Să îmi permită mintea să nu gândesc, să nu fac și să nu mă frământe nimic, măcar perioade scurte de timp.

Mai reușesc uneori când fac o meditație, dar mă trezesc brusc în realitate și mă trezesc în spaima că trebuia să fac ceva și n-am făcut. E o consecință directă a faptului că niciodată nu am putut lăsa nimic în grija altcuiva. Pentru că, de fapt, mereu am fost singură în fața tuturor deciziilor și a tuturor necesităților. De la 14 ani eu nu am mai simțit că am pe cine mă baza”, a susținut Oana Roman, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.