Acasa » Monden » Ghinioanele se țin lanț de Oana Roman! Ce a pățit vedeta de această dată

Elena Boruz
23 sept. 2025, 10:34
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Mihaela Moise / YouTube
Cuprins
  1. Ce i s-a întâmplat Oanei Roman
  2. Oana Roman, singură în fața propriilor decizii, de la 14 ani

Oana Roman este una dintre cele mai active prezențe din mediul online. Nu de puține ori, femeia povestește experiențele prin care trece și așa a făcut și de această dată.

Este cunoscut faptul că fiica lui Petre Roman este iubitoare de piese vestimentare și accesorii de lux, însă de această dată, când a vrut să își achiziționeze o geantă, lucrurile nu au stat prea bine.

Ce i s-a întâmplat Oanei Roman

Oana Roman a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat recent. Dorindu-și foarte mult o geantă, văzută pe un grup, femeia a contactat vânzătoarea produsului. Oana și-a dorit să vizioneze geanta înainte de a o cumpăra, iar faptul că posesoarea produsului nu prea a fost de acord cu acest lucru, i-a ridicat semne de întrebare.

Chiar și așa, cu suspiciuni, Oana a ajuns la un acord cu tânăra vânzătoare. Vedeta a spus că va merge în localitatea în care se află vânzătoarea, la aproximativ 50 de kilometri de București, pentru a viziona produsul. Totuși, atunci când Oana Roman i-a cerut numărul de telefon, tânăra nu a vrut să i-l dea.

„Știți că eu cumpăr mult de pe grupuri. Tot felul de chestii, de ani de zile. Astăzi am văzut o fată care vindea o geantă care mi-a plăcut foarte mult și era și un preț cam suspect de mic. I-am scris mesaj pe Facebook, așa cum se face pe aceste grupuri, și i-am spus că aș vrea să văd geanta. Mi-a spus că ea este din alt oraș, aproape de București și dacă pot să mă duc acolo să o văd. I-am zis ok, nicio problemă, sunt 50 de kilometri, pot să vin fără nicio problemă.

Îi las numărul ei de telefon și îi spun: ”Lasă-mi și tu numărul tău de telefon să pot să te sun când vin acolo”. Și mi-a răspuns: ”E ok, nu, vorbim aici”. Pur și simplu nu a vrut să îmi dea numărul ei de telefon, de care oricum aș fi avut nevoie să pot să o sun când aș fi ajuns acolo. Oricum nu îmi dăduse nici adresa. (…) Ori geanta e fake? Ori eu par periculoasă și de asta nu mi-a dat numărul?”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, singură în fața propriilor decizii, de la 14 ani

Nu cu mult timp în urmă, Oana Roman a povestit pe Internet câteva dintre gândurile care îi trec prin minte. Femeia a povestit că o macină foarte tare faptul că niciodată nu se poate deconecta de la tot și să petreacă timp liber, fără a face sau a gândi ceva ce trebui făcut.

Aceasta a precizat că toată această „obsesie” pentru muncă este o consecință a faptului că încă de pe vremea când era un copil, a trebuit să ia propriile hotărâri, fără a se putea baza pe cineva.

„Isa mi-a spus că, dacă nu mă așez să mă odihnesc, nu mai vorbește cu mine. Efectiv, nu reușesc să stau degeaba. Deloc. Aproape niciodată. E rău. Orice om are nevoie de pauze. Și dacă stau, mintea lucrează. Gândurile sunt în vrie. Nu știu încă să mă deconectez complet. E ceva ce nu îmi iese și, practic, asta ar fi dorința mea cea mai mare: să pot lua o pauză reală. Să îmi permită mintea să nu gândesc, să nu fac și să nu mă frământe nimic, măcar perioade scurte de timp.

Mai reușesc uneori când fac o meditație, dar mă trezesc brusc în realitate și mă trezesc în spaima că trebuia să fac ceva și n-am făcut. E o consecință directă a faptului că niciodată nu am putut lăsa nimic în grija altcuiva. Pentru că, de fapt, mereu am fost singură în fața tuturor deciziilor și a tuturor necesităților. De la 14 ani eu nu am mai simțit că am pe cine mă baza”, a susținut Oana Roman, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

