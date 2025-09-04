B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » „Am fost și eu victima unui abuz”. Oana Roman îl acuză pe fostul soț că lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor: „Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi”

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 17:59
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Mihaela Moise / YouTube

Oana Roman a luat mereu atitudine în fața abuzurilor și cazurilor revoltătoare apărute în spațiul public, cel mai recent după ce manelistul Tzancă Uraganu a spus nonșalant că și-a bătut iubitele și crede că e firesc ca femeile să fie lovite când ridică tonul. Oana a spus că nu-i e frică să ia atitudine în astfel de cazuri, mai ales că și ea a fost victima unui abuz emoțional și psihologic din partea fostului soț, Marius Elisei. De altfel, toată vara, acesta n-a luat deloc legătura că fiica lor, Isa.

Cuprins

  • Ce a spus Oana Roman despre abuzul emoțional prin care a trecut
  • Ce reproș i-a făcut Oana Roman fostului soț

Ce a spus Oana Roman despre abuzul emoțional prin care a trecut

Întrebată dacă a primit amenințări în urma opiniilor tranșante exprimate, Oana Roman a răspuns: „Am fost și eu însămi victimă a unui abuz, nu fizic, dar emoțional și psihic, care e la fel de grav. Și am vorbit foarte mult despre asta. Mie nu mi-e frică. Am scăpat eu de mineri și de securiștii ăștia din România și de teroriști, nu o să-mi fie frică de maneliști. Chiar nu mi-e frică. Nu are legătură cu ce fac ei. Are legătură cu discursul. Poate să fie academician, avocat, inginer, profesor, cântăreț, orice ar fi. Nimeni nu are voie să aibă un astfel de discurs. Și orice tip de discurs care derapează în felul ăsta trebuie amendat. Dar trebuie amendat și oficial, după părerea mea”.

Ce reproș i-a făcut Oana Roman fostului soț

Ea a mai afirmat pentru CanCan că fostul soț, Marius Elisei, e la fel de indiferent față de fetița lor: „Situația este fix la fel. Nu s-a schimbat nimic. Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi”.

Întrebată dacă acesta măcar plătește pensia alimentară, Oana Roman a răspuns: „Da, dar nu e importantă pentru mine. Adică trebuie, mă rog, e așa un fel de glumă, dar mai important decât asta ar fi fost evident prezența, care lipsește tot cu desăvârșire”.

