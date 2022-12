Gigi Becali a rămas fără palatul din Piața Victoriei: „Eşti atât de şmecher şi mafiot încât împuşti?”

Gigi Becali este un afacerist de succes, care are resurse financiare nelimitate și nu ezită să ajute pe cei care îi cer sprijinul. Milionarul deține o multitudine de afaceri, proprietăți și mașini, dar una dintre cele mai cunoscute este palatul din Piața Victoriei, care este considerat cea mai valoroasă proprietate a sa.

Fiicele afaceristului au primit un cadou de lux

În trecut, Gigi Becali a utilizat palatul din Piața Victoriei ca sediu administrativ pentru FCSB și ca locație pentru conferințele de presă.

Însă, în prezent, el nu mai figurează ca proprietar al acestui imobil în acte, deoarece a transferat proprietatea către cele trei fiice ale sale, Cristina, Teodora și Alexandra, așa cum a promis. Acest lucru a fost confirmat de către Gigi Becali într-un interviu acordat unui post de televiziune.

„Ăsta (n.r. – palatul) e deja pe numele fetelor, palatul ăsta.

Am lăsat palatul ăsta, pe lângă toate… Le-am zis la fete: ‘vă fac palate. Și aici vă fac palate, şi în ceruri’”, a dezvăluit Gigi Becali, la un post tv.

Gigi Becali a devenit proprietarul palatului din Piața Victoriei în 2006, după o discuție și o întâlnire cu proprietarul imobilului. În momentul în care a cumpărat clădirea, aceasta se vindea cu 13 milioane de dolari, însă Becali a reușit să o achiziționeze cu doar șapte milioane.

Becali a negociat prețul și a reușit să-l micșoreze

Acesta a fost inspirat să cumpere această proprietate după ce a vizitat-o și a considerat că, în calitate de om celebru și bogat, merită o locuință specială. Însă, înainte de semnarea actelor de proprietate, Becali a trebuit să depășească un obstacol, dar a reușit să nu piardă milioanele de dolari pe care le plătise prin intermediul oamenilor pe care-i cunoștea și prin abilitățile sale caracteristice.

„Când am cumpărat palatul ăsta mi-a spus unul, George Gaiţă, cică: ‘bă, Gigi, tu trebuie să ai o casă care nu o are nimeni, cea mai tare casă din România’.

Bine, măi, hai să o văd. Şi am venit aici. Şi eu când am intrat aici (n.r. în palat), zic, cât vrea, mă? Şi el zice: bă, e unul, Cuptor, care cere 13 milioane de dolari, dar el, în mod normal, face 7 milioane de dolari. Şi o vinde, proprietarul e în America. Am venit, am văzut.

În ziua aia am dat telefon, el era prin concediu. L-am găsit, am vorbit eu cu omul. Şi el a zis aşa: ‘domnule, trebuie să vin în ţară’. Am pe cineva care semnează. Am acolo pe cineva care să semneze, dar zice: ‘trebuie să primesc banii în bancă’.

Zic, dă-mi un număr de cont din America, îţi trimit eu banii în America şi după aia semnează avocatul. Dar el zice: ‘ai încredere în mine?’.

Păi m-am interesat de dumneata, n-ai cum să fii escroc. I-am dat banii, 7 milioane de dolari, banii în bancă şi trebuia să vină să semneze avocatul.

Avocatul, când să vină să semneze, nu vrea să semneze. I-am dat telefon. El: ‘cum, domnule, i-am dat ordin să vină să semneze’. I-am dat telefon avocatului, zice: ‘nu semnez, domnule Becali, că mi-e frică de Cuptor’. Cum aşa?

‘Păi mi-a zis că, dacă semnez, mă împuşcă’. Şi i-am zis: ‘bine, vino să semnezi şi să văd dacă te împuşcă’. M-am dus direct la Cuptor la birou şi i-am zis ‘Am venit să te împuşc. Ca să te împuşc eu pe tine ca să nu îl mai împuşti tu pe ăsta că nu îmi semnează mie. Eşti atât de şmecher şi mafiot încât împuşti? Eşti tu mai puternic decât mine? Păi te împuşc eu pe tine’.

Şi mi-a zis: ‘Ho, mă, nebunule, du-te şi semnează!’. Eu îl cunoşteam pe Cuptor şi mi-am permis glumele astea. După m-am dus acolo şi mi-a semnat”, a mai povestit Gigi Becali, pentru sursa citată.