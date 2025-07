Gigi Becali, despre festivalul „Beach, Please!”: „Lumea întreagă se îndreaptă spre drăceală!”

Festivalul „Beach, Please!” a devenit și mai controversat după de la ediția din acest an. Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat în stilul caracteristic ce s-a întâmplat.

Becali, despre „Beach, Please!”: Drăceală!

„Horia, eu nu am putere. Eu am putere cât am și eu putere aici în România. Dar asta e puterea dracilor, care e cât mapamondul, lumea întreagă se îndreaptă spre drăceală. Eu nu pot să propun (n.r. – nicio lege), că nu te lasă europenii. Zic ‘Nu e bună legea, fă așa, că nu îți mai dăm banii din PNRR, că nu îți mai dăm finanțare’”, i-a spus Gigi Becali lui Horia Ivanovici, la

Gigi Becali a povestit o întâmplare cu Alexandru Tudor din timpul festivalului

Patronul FCSB a povestit apoi o întâmplare trăită de Alexandru Tudor, chiar în zilele în care s-a desfășurat „Beach, Please!”. Fostul arbitru FIFA, acum un apropiat al lui Becali, se afla la Techirghiol, oraș situat la aproximativ 20 de kilometri de Costinești, stațiunea în care s-a desfășurat

„Îți spun acum ceva, care e taină și vă veți minuna toți. Poate omul nu vrea să spună, dar eu voi spune. Ca lumea să înțeleagă și să înțeleagă înspre ce ne îndreptăm noi.

Aici de la Techirghiol, de am eu, până la Costinești, câți kilometri sunt? 20 de kilometri. În noaptea aia, eu am plecat ziua spre București. În noaptea aia, el, Alexandru Tudor, a rămas aici. Și a mai rămas un părinte. Și dormea în biserică, în cort. E cortul mare, punem saltele și dormim pe saltele. Ne învelim și cu asta basta.

Și bă, băiete, a venit o vijelie mare. Aia a fost mânia Domnului Dumnezeu. Dar nu numai asta. A început să audă niște zgomote, niște sunete și niște urlete… Le auzea de la Costinești, aici, la Techirghiol. El, Alexandru Tudor.

Și acum, când l-am chemat, am venit acum trei zile aici, el a plecat. A zis ‘Nu mai vin de frică acolo’. ‘Păi de ce?’ ‘Mi-e frică’. ‘De ce să îți fie frică?’ ‘Nu domne, numai vin’.

Au pus duhurile rele frică în el. Auzea înjurăturile și nenorocirile pe care le spuneau ei tocmai de la Costinești. Duhurile au putere. Le asculți din America, duhurile din România.

Nu mai vrea să vină, îi e frică. Nu vrea să mai vină! Nu vrea! ‘Hai, mă, Alexandru, stăm aici, toți, 6-7 persoane, preoți, călugări, avem rugăcine’. Nu mai vrea să vină în locul ăla! ‘Numai dacă mă apropi, îmi e frică’. El știe ce a pățit aici. (…)

Uite, ăstuia (n.r. – Tudor) îi e frică. E om în toată firea și nu vrea să mai calce pe aici. Îi e frică. Ce a pățit în noaptea aia, doar el știe. Sunt lucruri de groază. Așa sunt dracii, bagă groaza în oameni”, a conchis latifundiarul din Pipera”, a povestit Gigi Becali, pentru Fanatik.