Pentru Gina Pistol și Smiley, anul acesta aduce un proiect special, încărcat de emoție și semnificații personale. Cei doi artiști, care formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, se pregătesc să ridice o casă la munte. Nu este doar o simplă investiție imobiliară, ci un vis pe care Gina îl poartă cu ea din copilărie și pe care acum are ocazia să îl transforme în realitate.

De ce își doresc Gina Pistol și Smiley o casă la munte

Visul Ginei de a avea un cămin retras, departe de agitația orașului s-a conturat încă de mică, atunci când își petrecea mult timp la țară și în mijlocul naturii. Prezentatoarea a povestit în mai multe interviuri că și-a dorit mereu o locuință „de suflet”, unde să aibă parte de liniște, aer curat, și simplitate. Smiley îi împărtășește această dorință, iar acum, împreună au făcut primul pas important: au cumpărat terenul pe care va fi ridicată casa.

„Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren și la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă”, a declarat vedeta într-un interviu pentru .

Pentru , construcția acestei locuințe are o valoare aparte. Ea spune că nu a avut niciodată ocazia să își ridice o casă după propriile sale dorințe, iar acum vrea ca fiecare detaliu să îi reflecte personalitatea. În plus, faptul că proiectul este unul comun cu Smiley îi oferă și mai multă motivație. Deciziile legate de design și organizare vor fi luate împreună, chiar dacă amândoi recunosc că procesul nu va fi deloc ușor.

Cum va arăta locuința de vis

Planurile cuplului nu se limitează la o simplă casă de vacanță. Gina a mărturisit că își dorește o locuință situată într-o zonă retrasă, ferită de aglomerația turistică, unde să poată construi un spațiu autentic de familie. Nu își imaginează doar camerele de locuit, ci și o gospodărie completă, cu animale și o curte generoasă, unde Josephine să crească aproape de natură.

„Îmi doresc o casă într-un loc liniștit, unde să stau cu soțul meu și să ne creștem fiica, înconjurați de animale și de frumusețea muntelui. Avem o țară incredibil de frumoasă, iar eu vreau să profit de asta”, a povestit prezentatoarea potrivit . Dincolo de partea practică, proiectul este pentru ea un simbol al echilibrului și al întoarcerii la lucrurile simple.

Ce înseamnă acest proiect pentru Josephine

Un alt motiv esențial pentru care Gina și Smiley s-au hotărât să investească într-o casă la munte este fiica lor, Josephine. Cei doi își doresc ca micuța să aibă o copilărie apropiată de natură, unde să se poată juca liber, fără constrângerile vieții urbane. Gina consideră că experiența de a crește în aer liber, printre animale și natură, va contribui la dezvoltarea armonioasă a fetiței.

Ea povestește că, deși este o mamă grijulie, încearcă să mențină un echilibru între reguli și libertate. Comunicarea cu Josephine este prioritară, iar mutarea la munte, măcar parțial, va fi încă un pas în direcția dorită: o fericită și sănătoasă.

Cum îmbină Gina Pistol viața de familie cu cariera

Pe lângă planurile legate de noua locuință, Gina continuă să fie activă profesional. Este gazda celui de-al 10-lea sezon „MasterChef” la ProTV, un proiect care îi aduce multă satisfacție, dar și un program solicitant. Cu toate acestea, vedeta mărturisește că a învățat să se organizeze și să nu mai pună presiune pe ideea de perfecțiune.

Sprijinul lui Smiley și al familie joacă un rol crucial. Fără ajutorul lor, Gina spune că i-ar fi mult mai greu să jongleze între filmări, responsabilitățile de mamă, și planurile personale. De altfel, decizia de a construi casa la munte vine și din dorința de a găsi un echilibru mai bun între carieră și viața de familie.

Deși vara a fost încărcată de proiecte și filmări, Gina a declarat că ea și Smiley intenționează să demareze lucrările cât mai curând. Toamna aceasta reprezintă momentul ideal pentru a porni construcția, chiar dacă presupune mult efort și răbdare. Cei doi sunt conștienți că vor apărea provocări, dar cred că rezultatul final va merita fiecare pas.