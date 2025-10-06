B1 Inregistrari!
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari". Ce a declarat prezentatoarea TV

Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV

Elena Boruz
06 oct. 2025, 15:25
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Sursa foto: Instagram
Gina Pistol și Smiley se bucură de succes din toate punctele de vedere. Pe lângă că au o relație fericită și au parte de aprecierea internauților, cei doi au cariere de succes și anunțul că urmează un proiect important a fost făcut chiar de Gina.

Ce a povestit Gina Pistol

Prezentatoarea „MasterChef” a mărturisit că urmează să demareze un proiect de familie de care va trebui ca ea să se ocupe 100%. Aceasta a dezvăluit că nu are legătură cu televiziunea, ci mai degrabă cu familia.

„Am un proiect de care trebuie să mă ocup 100%. Dar trebuie să discut și cu bărbatul meu să vedem când mă apuc de el. Are legătură cu Andrei, noi ca familie da, nu cu sticla. E alt proiect. O să vă povestesc că e și acolo… Mi-au spus foarte multe persoane: “Nu știi în ce te bagi!” E, asta e, vreau să încerc! O să fie online, o să vedeți voi, o să fie distractiv. Sper să mă țină nervii”, a declarat Gina Pistol pentru cancan.

Cât de mult a slăbit Gina Pistol

Vedeta TV a dezvăluit că a slăbit opt kilograme, însă chiar dacă a ajuns la greutatea pe care a avut-o, în general, de-a lungul timpului, nu poate renunța la hainele oversized.

„Deși am slăbit vreo 8 kg, dar încă îmi place să port hainele și foarte lălăi și largi, așa că nu le-am dat pe alea vechi. Am 52 de kg și am greutatea pe care am avut-o de-a lungul timpului. Să știți că după o anumită vârstă e mai greu să ții pasul cu cântarul și cu greutatea pe care ți-o dorești să ți-o arate cântarul”, a adăugat prezentatoarea TV.

Cum se înțelege Gina Pistol cu sportul

Întrebată dacă are în plan să își amenajeze acasă un colțișor pentru a face sport, blondina a mărturisit că nu îi surâde deloc această idee, deoarece există riscul foarte mare ca „pofta” pentru mișcare să piară.

„Să știi că nu, pentru că nu vreau să cad în capcana asta, atunci când amenajezi acasă n-ai chef. Ba sună curierul care e la ușă, ba copilul vrea ceva de la tine și nu faci atât de intens sau nu-ți duci ora la sfârșit așa cum o duci la sală. Dar încerc să ajung măcar de trei ori pe săptămâna la sală și nu doar ca să arăt bine, cât îmi face bine la cap mișcarea, îmi face bine psihic”, a mai spus Gina.

