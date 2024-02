Gina Pistol, tunsă de unul dintre cei mai buni hairstyliști din Los Angeles: „Nu este rău, dar nici minunat”

a fost tunsă de unul dintre cei mai buni hairstyliști din Los Angeles, însă a fost nemulțumită de rezultatul final.

Gina Pistol, nemulțumită de noua tunsoare

Vedeta se află împreună cu familia sa în Los Angele. Aceasta a decis să își facă o nouă schimbare de look, alegând unul dintre cei mai buni hairstyliști din zonă, scrie .

Cu toate acestea, Gina Pistol a fost nemulțumită de rezultatul final.

„Sinceră să fiu, nu mă dă pe spate. Poate că este și culoarea care nu îmi place în momentul de față. Aștept să mă întorc acasă ca să mă vopsesc. Nu este rău, dar nici minunat. La câți bani am dat, trebuia să plâng de fericire. Tipul care m-a tuns pe mine nu este cel mai tare din Los Angeles, că nu sunt eu chiar atât de bogată. Dar este, cred, în top 10”, a spus Gina Pistol, pe Instagram.

Smiley și Gina Pistol, escapadă în America

Amintim că Gina, Smiley și fiica lor , în Los Angeles, unde artistul se dedică atât familiei, cât și muncii.

„Am plecat iar la plimbare, de data asta în Los Angeles. Zbor lung, aterizare perfectă, am mers direct la căsuța pe care am închiriat-o. Frumoasă, cochetă, fix ce ne trebuie. A urmat un somn lung și binemeritat. A doua zi am mers să vedem studioul în care vom lucra și vă spun cu mâna pe inimă că arată și sună fantastic. Noua noastră casă în L.A”, a povestit Smiley, pe Instagram.